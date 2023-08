Les Studios Montparnasse ont présenté mercredi dans la capitale gabonaise le film « Le mal ne vient pas de loin » du célèbre réalisateur gabonais Melchy Obiang. Une cérémonie rehaussée par la présence de la crème de la culture, du cinéma et de l’audiovisuel gabonais.

Dans une salle qui a refusé du monde, certains privilégiés ont pu suivre cet avant première en présentiel et sur i la toile car l’évènement était également retransmis en direct sur les réseaux sociaux. Le film « Le mal ne vient pas de loin » est une production gabonaise, jouée par des acteurs gabonais et qui a nécessité 6 mois de tournage sur plusieurs sites.

Le réalisateur répondant hier aux questions de la presse

« La particularité de ce film est qu’il met en exergue nos rites et traditions. Dans ce film, nous valorisons beaucoup le bwiti », a expliqué à Info241 le réalisateur Melchy Obiang. « Ce soir avons dévoilé notre nouveau long métrage qui est un film basé sur les faits de société, les faits que nous vivons au sein de nos familles », a-t-il poursuivi. Avant d’ajouter : « Dans ce film, nous voulions montrer le fait que souvent lorsqu’un malheur s’abat sur un individu, il ne vient jamais de loin ».

De quoi parle le film ?

Pauline l’héroïne du film, est née avec certaines aptitudes qui l’a rendu très intelligente à l’école et elle suscite de la jalousie de ses propres frères et sœurs. Ils vont décider de s’allier pour éliminer leur sœur. Cette jalousie qu’ils vont nourrir vis-à-vis d’elle vont les amener à vouloir la tuer. Pauline et ses frères et sœurs sont des enfants issus d’une famille recomposée dans laquelle les mamans et les enfants ne s’acceptent pas car chacun veut avoir raison.

L’affiche du film

Cependant, l’héroïne du film finira par s’en sortir parce que souvent le bien triomphe mais ce sera après avoir beaucoup souffert. Face au mal qui va s’abattre sur Pauline, elle finira tout de même par trouver une issue à ses difficultés par le bwiti, un rite traditionnel gabonais que l’auteur valorise dans ce film. Le réalisateur a voulu montrer les difficultés que rencontrent les familles recomposées. « Le mal ne vient pas de loin », un film gabonais à suivre absolument.