BAC 2025 au Gabon : Le suspense du premler tour touche à sa fin ce samedi après-midi !

Samedi électrique en perspective au Gabon pour plus de 28 000 candidats qui frappent aux portes de l’enseignement supérieur. Le ministère de l’Éducation nationale a confirmé pour cet après-midi la délibération du premier tour du baccalauréat général et technologique. L’annonce des résultats se fera à 14h30, suivis de leur affichage dans les centres d’examen à 15h30, indique le ministère.

Pour rappel, les épreuves écrites se sont déroulées du mardi 1er juillet au samedi 5 juillet, précédées par les épreuves pratiques d’EPS du 10 au 27 juin et les épreuves écrites d’EPS le 28 juin. Les corrections se sont tenues du 2 au 10 juillet, tandis que les oraux du premier groupe ont eu lieu du 7 au 11 juillet. L’attente est donc longue pour de nombreux candidats, impatients de connaître leur sort à cet examen national.

Un visuel du ministère confirmant l’annonce des résultats ce samedi

Pour cette session, 28 499 candidats étaient inscrits sur l’ensemble du territoire gabonais, dont 26 499 dans la filière générale et 2 000 dans la filière technique et technologique. Les candidats étaient répartis dans 51 centres d’examen, couvrant aussi bien les grandes villes que les localités rurales. On note une prédominance des séries littéraires par rapport aux séries scientifiques, une tendance qui se confirme d’année en année au Gabon.

L’année dernière, le Gabon avait enregistré un taux de réussite global de 80,24% toutes filières confondues. Le baccalauréat général affichait un taux de 79,96%, tandis que le bac technique et professionnel atteignait 82,15%. Ces chiffres représentaient une légère baisse par rapport à 2023, où le taux de réussite global était de 81,65%. Ce contexte renforce la pression sur les candidats et les équipes pédagogiques pour l’édition 2025, dans l’espoir d’une amélioration de ces chiffres ou pas.

Pour les candidats recalés au premier tour cet après-midi, tout ne sera pas perdu. Les épreuves orales du second groupe sont programmées la semaine prochaine du 15 au 18 juillet, avec une seconde délibération prévue le 19 juillet. Autant dire que l’attente promet d’être longue pour ceux qui espèrent décrocher le précieux sésame pour l’entrée dans le monde universitaire.