Ralliement politique : le Mouvement alternance en marche se dissout dans l’UDB d’Oligui Nguema

À peine quatre jours après l’absorption de l’Union nationale initiale (UNI) de Paul-Marie Gondjout - ministre de la Communication -, c’est au tour du Mouvement alternance en marche (MAM), parti fondé en 2014 par Abel Mbombe Nzondou, de rejoindre ce jeudi l’Union démocratique des bâtisseurs (UDB), le tout nouveau parti présidentiel de Brice Clotaire Oligui Nguema. L’annonce officielle de cette dissolution a été faite ce 10 juillet lors d’une conférence de presse tenue à Libreville, confirmant une dynamique de ralliement progressif des partis gazelles à la plateforme politique du chef de l’État.

Créé en 2014, le MAM s’était illustré comme une formation militante prônant l’alternance démocratique au sommet de l’État, notamment à travers des propositions de réformes institutionnelles et des actions pacifiques sur le terrain. Malgré les nombreux blocages imposés sous le régime d’Ali Bongo, le parti gazelle avait maintenu le cap, allant jusqu’à présenter une candidature à l’élection présidentielle de 2016, tout en militant pour une Conférence nationale souveraine.

Un parti gazelle de plus qui disparait

La dissolution du MAM a été actée à l’issue d’une assemblée générale extraordinaire. Son président, Abel Mbombe Nzoudou, aujourd’hui membre du cabinet présidentiel en tant qu’attaché nommé depuis décembre 2024, a expliqué que cette décision procède d’« une réflexion profonde, nourrie par le souci d’unité nationale et d’efficacité politique ». Il affirme que son mouvement n’a jamais marchandé sa loyauté envers la transition, contrairement à d’autres partis, et que son engagement est resté « désintéressé et patriotique ».

Ce ralliement s’inscrit dans une dynamique plus large de structuration du parti présidentiel, l’UDB, qui rassemble progressivement des personnalités politiques et des forces militantes désireuses d’accompagner le processus de refondation de la République. Pour ses promoteurs, cette stratégie vise à construire un socle politique stable et cohérent autour du président élu Brice Clotaire Oligui Nguema. Mais certains observateurs s’interrogent déjà sur la possible fragilisation du pluralisme démocratique dans le pays, au profit d’un parti unique de fait.

Au suivant !

Abel Mbombe Nzoudou a conclu son allocution en appelant « tous les Gabonais, d’origine comme d’adoption », à se mobiliser pour consolider la paix, la justice sociale et la stabilité des institutions. En invoquant la bénédiction de Dieu sur le Gabon, il a également salué « le courage des forces de défense et de sécurité » dans le renversement du régime précédent, qualifiant le 30 août 2023 de « jour de libération nationale ».

Avec la disparition du MAM, c’est une page de onze années de militantisme qui se tourne. Le parti laisse derrière lui un héritage fait de constance, de convictions et d’engagement citoyen. Reste désormais à observer comment l’UDB saura intégrer cette énergie nouvelle dans son projet politique sans compromettre les idéaux de pluralisme et de renouveau qui ont justifié la transition.