ANBG : Ruphin Ndjambou out, Paule Mboumba Lassy prend les commandes !

Le ministre de l’Enseignement supérieur, Désiré Simplice Mamboula, a procédé ce vendredi à l’installation de Paule Elisabeth Désirée Mboumba Lassy à la tête de l’Agence nationale des bourses du Gabon (ANBG). Nommée lors du dernier Conseil des ministres, elle succède à Ruphin Ndjambou, resté en fonction 18 mois. La cérémonie s’est tenue au siège de l’ANBG à Oloumi, en présence du secrétaire général adjoint de la Présidence, Fortuné Matsiégui Mboula.

Le ministre a rappelé les priorités du gouvernement : le strict respect des textes, le paiement régulier des bourses aux étudiants, et l’instauration d’une gestion rigoureuse et équitable. Il a exhorté la nouvelle directrice à conjuguer pragmatisme, humanisme et performance dans un contexte de transition numérique. Le renforcement du lien formation-emploi, voulu par le président Oligui Nguema, figure également parmi les axes stratégiques.

La nouvelle patronne des lieux

Ancienne directrice administrative et financière de l’agence pendant une décennie, Paule Mboumba Lassy connaît parfaitement la maison. Elle s’est engagée à appliquer les réformes structurelles, en réorientant les bourses vers les filières prioritaires comme l’agriculture, la pêche ou le bois, tout en consolidant les partenariats avec le secteur privé. Son défi principal : garantir justice et transparence dans l’attribution des aides publiques.