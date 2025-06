Fegakama : Le SG sortant Youmou Andimi remporte la course à la présidence avec 95% des suffrages

Maître Claude Pamphil Youmou Andimi a été élu président de la Fédération gabonaise de karaté et arts martiaux affinitaires (Fegakama) pour un mandat de quatre ans, à l’issue d’un scrutin organisé ce samedi 28 juin, conformément à l’article 31 des statuts de la fédération. Sur les 23 votants issus des cinq ligues provinciales et des neuf associations spécialisées reconnues, il a recueilli 19 voix, soit 95 % des suffrages exprimés. Jean Rémy Akoghet a obtenu une seule voix (5 %), tandis que le troisième candidat, Dan Jean Rémy Ayinet, n’a récolté aucun suffrage.

L’annonce des résultats du scrutin hier

Cette élection met un terme à une campagne électorale de deux semaines, ouverte le 13 juin et clôturée le 27 juin. Tous les trois candidats — Maîtres Youmou Andimi, Akoghet et Ayinet — avaient officiellement déposé leur dossier de candidature auprès de la Commission électorale. Le nouveau président, ceinture noire et secrétaire général sortant de la Fegakama, succède à Maître Gilles Bertrand Ongondja-Koumoue, 5e Dan Shotokan Ryu, qui ne se représentait pas.

Dans son discours d’investiture, Pamphil Youmou Andimi a appelé à l’unité de la discipline : « Je ne suis pas la continuité d’un homme incarné, je suis la continuité d’une institution qu’on appelle le karaté. Aujourd’hui, il n’y a eu ni vainqueur ni vaincu ». Il a également annoncé qu’il signera des contrats d’objectifs et de performance avec les ligues provinciales, afin de « dynamiser les ligues de l’intérieur ».