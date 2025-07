Rentrée à l’ENA : 500 futurs cadres appelés à incarner le fonctionnaire modèle du Gabon

L’année académique 2025-2026 a été officiellement lancée ce lundi 30 juin à l’École nationale d’administration (ENA) de Melen. La cérémonie s’est tenue en présence de la ministre de la Fonction publique et du Renforcement des capacités, Professeur Marcelle Ibinga Itsitsa, qui a délivré un message de haute portée aux 500 élèves administrateurs de la nouvelle promotion.

Dans un discours sans détour, la ministre a placé cette rentrée sous le signe de la rigueur, de l’exemplarité et de l’engagement, exhortant les futurs cadres de l’administration publique à rompre avec les pratiques qui nuisent à l’efficacité de l’État. « Vous êtes appelés à incarner le nouveau visage du fonctionnaire de la 5e République, tel que voulu par le Président de la République, Chef de l’État, Chef du Gouvernement S.E. Brice Clotaire Oligui Nguema : un fonctionnaire présent, compétent et engagé », a-t-elle déclaré devant un amphithéâtre attentif.

La ministre au cours de son allocution

Fustigeant l’absentéisme, le manque de ponctualité et la démotivation chronique qui gangrènent certains services publics, la ministre a appelé à un changement de culture au sein de l’administration. Elle a insisté sur la nécessité, pour cette nouvelle génération de fonctionnaires, de faire preuve d’une assiduité irréprochable et de se montrer à la hauteur des exigences de transformation de l’État.La cérémonie de rentrée marque ainsi le début de deux années de formation intensive au sein de l’ENA pour ces 500 apprenants. Ils auront pour mission, à terme, d’intégrer les différentes administrations et de participer activement à l’amélioration des performances de la gestion publique gabonaise.

Dans un contexte de réforme structurelle de l’administration, la formation dispensée à l’ENA se veut plus que jamais stratégique. Elle vise à produire un corps de cadres loyaux, compétents et orientés vers l’efficacité du service à l’usager, en phase avec les ambitions de la 5e République. Ce lancement académique solennel réaffirme le rôle central de l’ENA comme pépinière de la haute administration et laboratoire de la nouvelle gouvernance publique au Gabon.