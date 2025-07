BEPC 2025 : Le taux de réussite au Gabon se hisse à 72,71%, mais encore loin du niveau de 2023

Les résultats du Brevet d’études du premier cycle (BEPC) session 2025 ont été proclamés au Gabon ce samedi 5 juillet peu après 14h00 par la ministre d’État en charge de l’Éducation nationale, Camélia Ntoutoume Leclercq. Sur les 40 106 candidats inscrits à l’examen, 39 280 ont effectivement composé, et 28 560 ont été déclarés admis, soit un taux de réussite de 72,71 %. Une performance saluée par les autorités, qui y voient un signe encourageant de redressement après une année 2024 particulièrement difficile.

En effet, en 2024, le taux de réussite s’était établi à 63,08 %, en forte baisse par rapport à celui de 2023, qui atteignait un niveau record de 81,96 %. Cette amélioration de près de 10 points en un an traduit selon la ministre « la mobilisation des enseignants, des élèves et de leurs familles dans un contexte éducatif toujours exigeant ». Le nombre de lauréats passe ainsi de 22 691 en 2024 à 28 560 cette année, soit près de 6 000 élèves de plus.

Les résultats de ces 3 dernières années :

Année Candidats inscrits Candidats présents Admis Taux de réussite 2023 38 380 37 756 30 952 81,96 % 2024 36 684 35 957 22 691 63,08 % 2025 40 106 39 280 28 560 72,71 %

Malgré cette embellie, les résultats restent encore inférieurs de 9,25 points à ceux de 2023. La ministre a toutefois insisté sur le caractère « progressif » du redressement, appelant les acteurs du système éducatif à poursuivre les efforts pour améliorer les conditions d’apprentissage et renforcer l’encadrement pédagogique. Le ministère prévoit notamment de maintenir les programmes de soutien scolaire lancés en milieu d’année, tout en évaluant leur impact.

Camélia Ntoutoume Leclercq a par ailleurs adressé ses félicitations aux élèves admis et ses encouragements aux recalés, au nombre de 10 720. « L’échec n’est pas une fatalité. C’est une occasion d’apprendre et de revenir plus fort », a-t-elle déclaré, insistant sur la nécessité pour les jeunes de garder confiance en eux. La ministre a aussi salué la discipline observée dans la plupart des centres d’examen et l’implication des encadreurs.

Avec ce taux de réussite en nette hausse, le Gabon semble s’éloigner du creux enregistré l’année dernière. Reste à transformer l’essai pour 2026, dans un contexte où les défis structurels du système éducatif – manque d’enseignants, inégalités régionales, infrastructures vieillissantes – demeurent entiers. Le ministère assure que la consolidation des acquis sera au cœur des priorités dès la rentrée prochaine.