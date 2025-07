Gabon : Le ministère de l’Intérieur délivre le calendrier des législatives et locales

Le compte à rebours est lancé pour les élections législatives, départementales et municipales au Gabon. Lors d’un point de presse ce vendredi, le ministère de l’Intérieur, de la Sécurité et de la Décentralisation a annoncé l’ouverture officielle du processus électoral, conformément au calendrier arrêté par le chef de l’État. Le scrutin aura lieu le samedi 27 septembre 2025, en même temps que le premier tour des élections législatives. Il s’agira des premières élections générales post-transition dans le pays.

Première étape de ce processus : la révision de la liste électorale , qui se tiendra du 14 juillet au 12 août, de 8 h à 18 h, sur toute l’étendue du territoire national ainsi que dans les représentations diplomatiques du Gabon à l’étranger. Cette opération concerne à la fois les primo-inscriptions, les changements de centres de vote, la radiation des personnes décédées ou devenues inéligibles, ainsi que la vérification des données personnelles. Les jeunes de 18 ans disposant d’un Numéro d’identification personnel (NIP) seront inscrits automatiquement, mais devront choisir leur centre de vote.

Le calendrier en detail :

Étapes du processus électoral Période / Date Détails Révision de la liste électorale 14 juillet – 12 août 2025 De 8 h à 18 h sur le territoire national et dans les représentations à l’étranger Nomination des membres de l’ACER 14 – 21 juillet 2025 Sur appel à candidatures, nomination par décret présidentiel Installation des commissions locales Jusqu’au 26 juillet 2025 Sur tout le territoire et à l’étranger (zones réservées à la diaspora) Retrait des formulaires de candidature À partir du 27 juillet 2025 Imprimés spéciaux disponibles auprès des structures compétentes Dépôt des candidatures 27 juillet – 7 août 2025 À la CNOCER et aux commissions électorales locales Examen des dossiers et contentieux électoraux Jusqu’au 27 août 2025 Clôture de la phase des recours devant les juridictions compétentes Campagne 1er tour législatives & locales 17 – 26 septembre 2025 Pour le 1er tour législatif et le tour unique des départementales & municipales Scrutin général (1er tour) 27 septembre 2025 Législatives, départementales et municipales Campagne 2nd tour législatives 1er – 10 octobre 2025 Concernant les circonscriptions non pourvues au 1er tour 2nd tour des législatives 11 octobre 2025 Dernière phase électorale du cycle

La CNOCER (Commission nationale d’organisation et de coordination des élections et du référendum), chargée de la conduite des opérations, a été officiellement installée le 27 mai 2025. Composée de douze membres, elle a prêté serment devant la Cour constitutionnelle le 9 juillet dernier. Par ailleurs, la nomination des membres de l’ACER (Autorité de contrôle des élections et du référendum) interviendra entre le 14 et le 21 juillet, à l’issue d’un appel à candidatures. Ces membres seront nommés par décret présidentiel et devront également prêter serment.

Le communiqué précise que les commissions électorales locales seront installées au plus tard le 26 juillet. Ces organes seront déployés sur l’ensemble du territoire ainsi qu’à l’étranger, où les Gabonais de la diaspora voteront exclusivement pour les deux sièges législatifs qui leur sont réservés , répartis entre la Zone Afrique et la Zone Europe-Amérique-Asie-Océanie. Une mesure qui traduit la volonté des autorités d’inclure pleinement les Gabonais de l’extérieur dans la dynamique électorale nationale.

Le dépôt des candidatures pour les législatives et les locales est prévu du 27 juillet au 7 août 2025, auprès de la CNOCER et des commissions électorales locales. Les imprimés spéciaux nécessaires seront disponibles à compter du 27 juillet. Le traitement, la transmission et l’examen des dossiers s’échelonneront jusqu’au 27 août, date fixée pour la clôture de la phase des recours devant les juridictions compétentes.

Enfin, plusieurs dates clés sont à retenir pour ce cycle électoral : du 17 au 26 septembre, campagne pour le 1er tour des législatives et le tour unique des locales ; le 27 septembre, premier tour des législatives et élections départementales et municipales ; du 1er au 10 octobre, campagne pour le second tour des législatives ; et le 11 octobre, second tour. Le ministère de l’Intérieur et la CNOCER affirment leur pleine mobilisation pour garantir des scrutins « crédibles, transparents et apaisés », appelant les citoyens à s’engager pour bâtir ensemble la Ve République.