RDC-Rwanda   : l’Union africaine salue une percée diplomatique historique à Washington

L’Union africaine a salué ce samedi 28 juin la signature de l’accord de paix entre la RDC et le Rwanda, conclue la veille à Washington sous les auspices des États-Unis. Le président de la Commission de l’UA, Mahamoud Ali Youssouf, a assisté à la cérémonie aux côtés du secrétaire d’État américain Marco Rubio, du ministre togolais des Affaires étrangères Robert Dussey et du ministre d’État qatari, M. Al-Khulaifi.

Dans un communiqué officiel, l’UA qualifie l’accord de « tournant important » pour la paix, la stabilité et la réconciliation dans la région des Grands Lacs. Mahamoud Ali Youssouf y souligne que ce texte complète les efforts déjà engagés par l’organisation panafricaine, l’EAC et la SADC. Il a aussi salué le rôle facilitateur du Qatar et des États-Unis, estimant que ce type de partenariat international, enraciné dans les priorités africaines, est essentiel à des solutions durables.

L’accord, signé par les chefs de la diplomatie congolaise et rwandaise, vise à mettre un terme aux affrontements récurrents dans l’est de la RDC et à rétablir un climat de coopération entre les deux pays. Il inclut des engagements sur la sécurité, l’aide humanitaire, le retour des déplacés et des réfugiés, et marque, selon l’UA, un espoir renouvelé pour une région meurtrie par des décennies de violences.