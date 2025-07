BAC 2025 : 28 détenus candidats à la prison centrale de Libreville également en course

Alors qu’ils sont 28 449 à frapper à la porte du supérieur cette année sur l’ensemble du pays, parmi eux on dénombre 28 candidats incarcérés à la prison centrale de Libreville à composer depuis ce mardi les épreuves du baccalauréat 2025 dans un cadre scolaire aménagé derrière les murs de la détention. Répartis entre les séries A1, B et D, ces détenus bénéficient d’un encadrement pédagogique structuré, en dépit des contraintes liées à leur environnement carcéral.

« Les candidats sont répartis dans les salles comme dans n’importe quel établissement scolaire, et l’examen suit son cours normal », a précisé Mboutiy Willy, chef du service de la Réinsertion. L’année précédente, plus de la moitié des détenus-candidats avaient réussi leurs examens, certains atteignant même un taux de réussite de 80 %, preuve de la volonté de l’administration pénitentiaire de favoriser l’accès à l’éducation en milieu carcéral.

Si l’accompagnement post-bac reste à structurer, ce modèle de réinsertion éducative, rendu possible grâce à la coopération entre le ministère de l’Éducation nationale et la direction des Examens et Concours, témoigne d’une dynamique d’espoir. Les détenus affrontent les épreuves avec courage et détermination, seuls face à leurs compétences… et à leurs feuilles.