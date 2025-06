Choléra au Soudan : forte baisse des cas, mais une recrudescence redoutée en juillet

Le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations unies (BCAH) a annoncé ce mercredi une baisse spectaculaire des cas présumés de choléra au Soudan au mois de juin. Le pays est passé de plus de 8 400 cas signalés entre le 19 et le 25 mai à seulement 207 cas du 16 au 22 juin, soit une diminution par un facteur de 40.

Malgré ce recul encourageant, les autorités sanitaires redoutent une recrudescence de l’épidémie en juillet et août, période de saison des pluies propice à la propagation de la maladie. Depuis juillet 2024, plus de 82 000 cas suspects et plus de 2 100 décès ont été recensés dans 13 des 18 États soudanais.

En réponse, l’ONU et ses partenaires ont déjà livré plus de 3 millions de doses de vaccin oral à Khartoum et au Kordofan-Nord. Une campagne de vaccination est en cours, et 3 millions de doses supplémentaires sont attendues. Le BCAH appelle à un financement urgent et flexible pour renforcer la réponse face à la menace persistante.