Souveraineté numérique : le Gabon va se doter de son propre Data Center national

Le président Brice Clotaire Oligui Nguema a présidé ce samedi 28 juin la signature d’une convention fondatrice entre l’État gabonais et l’Agence nationale des infrastructures numériques et des fréquences (ANINF), marquant le lancement officiel d’un Data Center national. Ce projet stratégique, au cœur de la souveraineté numérique, permettra au pays de disposer de ses propres infrastructures numériques, indépendantes et hautement sécurisées.

La signature de la convention

Soutenu par le groupe américain Cybastion, en partenariat avec Cisco Systems, Citibank, EximBank et le gouvernement des États-Unis, ce chantier technologique comprend également un volet social fort : la formation gratuite de 1 000 jeunes Gabonais aux métiers du numérique. Une initiative destinée à renforcer les compétences locales et à soutenir l’émergence d’un écosystème digital national.

Présent à la cérémonie, le vice-président de Cybastion, Scott Blacklin, a salué la vision du Chef de l’État, qu’il a décrit comme « un bâtisseur engagé dans la transformation durable du Gabon ». Ce Data Center s’inscrit dans le prolongement du Plan de transformation nationale porté par le président Oligui Nguema, qui fait du numérique un levier majeur de développement économique et de modernisation de l’administration.