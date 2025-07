Aéroport d’Andem : le Gabon signe un emprunt de 190 milliards de FCFA pour sa construction

Le ministre des Transports, Ulrich Manfoumbi Manfoumbi, a officialisé ce 2 juillet un accord de 190 milliards de FCFA avec Afreximbank et GSEZ Airport SA pour le financement du futur aéroport international d’Andem, dans la banlieue de Libreville. Longtemps promis par le régime déchu d’Ali Bongo sans voir le jour, ce projet structurant s’inscrit dans la stratégie des nouvelles autorités de modernisation des infrastructures de transport.

La convention prévoit une contribution majeure de 65,6 milliards de FCFA d’Afreximbank, soutenue par des apports supplémentaires de BGFI Bank Gabon et d’AFG Bank Cameroun. Le partenariat marque une mobilisation financière d’envergure inédite dans le secteur aéroportuaire gabonais.

L’aéroport d’Andem qui sera le nouvel aéroport de Libreville, sera doté d’un terminal de 22 500 m², capable d’accueillir deux millions de passagers par an et de traiter jusqu’à 25 000 tonnes de fret. Il disposera également d’une piste adaptée aux vols long-courriers. Pour le ministre Manfoumbi Manfoumbi, ce projet incarne la volonté du gouvernement de faire du Gabon une plateforme logistique moderne, au service de la diversification économique et du développement touristique.