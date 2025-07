Denise Billogue sacrée Meilleure reporter radio aux Awards de la presse gabonaise 2025

La journaliste et animatrice Denise Billogue, plus connue sous le prénom Rachelle, a été désignée Meilleure reporter radio lors de la deuxième édition des Awards de la presse gabonaise Makongonio, organisée ce vendredi 4 juillet dans la commune d’Akanda. Voix bien connue des auditeurs de Radio Génération Nouvelle depuis 2014, Denise Billogue s’est imposée par son engagement, son sens de la rigueur journalistique et sa capacité à porter une information crédible et percutante.

Ce prix vient consacrer plus d’une décennie de carrière dédiée à la radio. « Je me sens très honorée d’avoir remporté ce prix. C’est une forme de reconnaissance après 11 ans de radio. Ce n’est pas facile », a-t-elle confié, émue, lors de la cérémonie. Elle a également salué le travail de la station qui l’a révélée, tout en rendant hommage à la corporation dans son ensemble.

La soirée, marquée par une forte charge émotionnelle, a également été l’occasion d’écouter les témoignages poignants de rescapés et d’enfants de journalistes disparus, de rendre hommage aux professionnels tombés dans l’exercice de leurs fonctions, et de récompenser les talents de l’année. Des représentants du ministère de la Communication, de la Haute Autorité de la Communication ainsi que plusieurs figures du paysage médiatique étaient présents. Rendez-vous est déjà fixé pour l’édition 2026.