Belinga : Plus de 3 milliards à injecter sous 6 mois pour relancer l’exploration minière

Plus de 3 milliards de FCFA seront investis dans les six prochains mois sur le site de Belinga, dans l’Ogooué-Ivindo (nord-est du Gabon), pour intensifier l’exploration de son gisement de fer, a indiqué l’entreprise. Plus d’une dizaine d’équipes de forage travaillent jour et nuit, appuyées par des experts nationaux et internationaux chargés d’évaluer les aspects techniques, environnementaux et sociaux.

Devenu une véritable zone d’exploration depuis deux ans, le site est au cœur d’un ambitieux projet stratégique. « Belinga est un projet d’envergure et structurant pour le pays », souligne Dieudonné Kaladjié, directeur général d’Ivindo Iron, filiale chargée du projet. L’objectif est de déterminer le potentiel réel du gisement, tout en jetant les bases d’un développement durable.

En parallèle, des infrastructures structurantes voient le jour. À Makokou, une base administrative et logistique est en construction, avec des bureaux, logements de fonction et une zone dédiée aux futurs sous-traitants. Ce projet vise un double impact : relancer la filière minière et contribuer au développement local.