Classement FIFA de juillet : Le Gabon perd une place mondiale et stagne dans le top 15 africain

Le classement FIFA de juillet 2025 a été publié ce jeudi après-midi. Le Gabon occupe désormais la 80e place mondiale avec un total de 1306,61 points. Cette position reflète les résultats mitigés enregistrés par les Panthères lors de la dernière fenêtre internationale de juin. L’équipe nationale, dirigée par Thierry Mouyouma, a en effet alterné le bon et le moins bon, avec une victoire 2-0 face à la Guinée-Bissau et une défaite 3-4 contre le Niger.

Après avoir gagné 5 places en avril dernier et son entrée dans le top 15 africain, le Gabon stagne ce mois à la 15e position, loin derrière les ténors du continent. Le Maroc, solide leader africain, pointe à la 12e place mondiale, suivi du Sénégal (18e mondial) et de l’Égypte (34e mondial). Les Panthères restent toutefois dans le top 15 continental. Cette stabilité témoigne d’un certain niveau de régularité, même si les ambitions gabonaises sont de grimper davantage dans la hiérarchie.

Une légère baisse

Au niveau sous-régional, le Gabon se situe dans le peloton de tête en Afrique centrale. Seuls le Cameroun (51e mondial) et la République Démocratique du Congo (61e mondial) font mieux dans la zone. Le Gabon devance des voisins comme la Guinée équatoriale (93e mondial), le Congo (132e) ou encore la République centrafricaine (134e). Cette domination sous-régionale confirme le statut du Gabon comme l’une des nations phares de l’Afrique centrale.

Classement africain – Top 20 (juillet 2025)

Rang Afrique Équipe Rang mondial Points 1 Maroc 12 1698,72 2 Sénégal 18 1635,10 3 Égypte 34 1518,79 4 Algérie 36 1503,80 5 Nigeria 44 1484,26 6 Côte d’Ivoire 45 1483,45 7 Tunisie 49 1471,10 8 Cameroun 51 1466,97 9 Mali 54 1454,72 10 Afrique du Sud 56 1443,31 11 RD Congo 61 1412,10 12 Burkina Faso 63 1388,03 13 Cap-Vert 73 1343,68 14 Ghana 76 1333,33 15 Gabon 80 1306,60 16 Guinée 81 1292,63 17 Zambie 83 1285,32 18 Angola 85 1279,55 19 Ouganda 88 1269,37 20 Guinée équatoriale 93 1251,59

En observant de plus près le classement, on constate que le Gabon se situe juste derrière Oman (79e mondial) et devant la Guinée (81e). Parmi les nations africaines proches, le Gabon devance également la Zambie (83e) et l’Angola (85e), deux sélections régulièrement présentes lors des phases finales de la CAN. Ce positionnement intermédiaire montre que les Panthères doivent encore franchir un palier pour intégrer le cercle des équipes africaines les plus performantes.

Plan général

Le classement mondial est toujours dominé par l’Argentine, championne du monde en titre, suivie de près par l’Espagne, la France et l’Angleterre. Le Maroc, premier africain, continue de faire figure d’exemple pour les autres sélections du continent grâce à sa régularité et ses performances lors des grandes compétitions. Pour le Gabon, l’objectif est de s’inspirer de ces modèles pour progresser et viser une place dans le top 15 africain à moyen terme.

La fenêtre FIFA de juin a été déterminante pour l’évolution du classement. La victoire contre la Guinée-Bissau a permis de limiter la casse après la défaite face au Niger. Néanmoins, ce revers contre un adversaire réputé plus faible a coûté quelques points précieux. Les hommes de Thierry Mouyouma devront donc faire preuve de plus de constance lors des prochains rassemblements pour espérer grappiller des places au classement.