Taxes aériennes : le Gabon champion d’Afrique des redevances sur les billets d’avion

Le Gabon détient désormais le triste record des taxes les plus élevées d’Afrique sur les vols internationaux. C’est ce qui ressort de l’édition 2024 du rapport de l’Association des compagnies aériennes africaines (AFRAA) publié ce 9 juillet, révélant que le pays applique en moyenne 297,70 dollars de taxes et redevances à tout passager quittant son territoire, soit environ 180 500 francs CFA.

Un fardeau tarifaire qui pénalise l’activité

Selon le rapport AFRAA Taxes and Charges Study Review 2024, le Gabon est classé en tête des 54 États africains en matière de coûts imposés sur les billets d’avion, devant la Sierra Leone (294 $, soit 178 000 FCFA ), le Nigeria (180 $ – 109 000 FCFA ), ou encore le Niger (130,70 $ – 79 200 FCFA ). Ces frais cumulés incluent les taxes d’aéroport, les redevances de sécurité, les frais de passagers et autres prélèvements liés aux infrastructures.

Tableau 1 : 10 pays africains les plus chers pour les départs internationaux (2024)

Rang Pays Montant (USD) Montant (FCFA) 1 Gabon 297,70 180 500 2 Sierra Leone 294,00 178 100 3 Nigeria 180,00 109 000 4 Djibouti 168,70 102 300 5 Niger 130,70 79 200 6 Bénin 123,40 74 800 7 Sénégal 122,60 74 300 8 Liberia 115,00 69 700 9 Ghana 111,50 67 600 10 RDC 109,90 66 600

« Le Gabon est le pays le plus cher d’Afrique pour les départs aériens internationaux », souligne le rapport consulté par Info241. Ces charges, qui représentent souvent plus de 35 % du prix total d’un billet, sont jugées dissuasives pour le développement du transport aérien national et sous-régional.

Une alerte lancée par l’IATA

Déjà en mai 2025, l’Association internationale du transport aérien (IATA) avait dénoncé auprès du ministre gabonais des Transports, Ulrich Manfoumbi Manfoumbi, l’entrée en vigueur d’une hausse de 157 % des redevances de sûreté aéroportuaire. Une augmentation intervenue le 1er juin, susceptible de rendre l’offre aérienne encore moins accessible pour les usagers.

Cette inflation des frais, combinée à la faiblesse des infrastructures, risque d’impacter la fréquentation touristique, les échanges économiques et les dessertes régionales.

Afrique centrale : des prix au décollage

En Afrique centrale, les taxes moyennes sur les vols internationaux atteignent 106,62 dollars (soit 64 600 FCFA ) par passager. Cette région se classe juste derrière l’Afrique de l’Ouest (109,49 $ – 66 400 FCFA ), alors même qu’elles représentent ensemble moins d’un quart du trafic aérien africain.

À l’inverse, les passagers d’Afrique du Nord ne paient en moyenne que 25,27 $ (environ 15 300 FCFA ), preuve d’un écart tarifaire criant sur le continent.

Tableau 2 : Moyenne des taxes internationales par sous-région africaine

Sous-région Montant (USD) Montant (FCFA) Afrique de l’Ouest 109,49 66 400 Afrique centrale 106,62 64 600 Afrique de l’Est 63,32 38 400 Afrique australe 34,50 20 900 Afrique du Nord 25,27 15 300

Appel à la réforme

L’AFRAA plaide pour une harmonisation continentale des redevances et la baisse des taxes pour stimuler la compétitivité du transport aérien africain. Elle appelle les États membres à respecter les normes de l’OACI, notamment la transparence, la non-discrimination et la consultation des parties prenantes avant toute augmentation tarifaire.

Sans réforme rapide, le Gabon, malgré ses ambitions dans le domaine aéroportuaire, risque de devenir un pôle d’exclusion tarifaire, au lieu d’un carrefour régional.