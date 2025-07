BEPC 2025 : Les candidats de la prison de Port-Gentil font du 100% !

Les résultats du BEPC session 2025 sont tombés ce samedi après-midi au Gabon. Une nouvelle attendue avec impatience par tous les élèves de troisième, y compris à la prison centrale de Port-Gentil, où cinq jeunes détenus attendaient leurs résultats avec espoir. L’explosion de joie fut totale : tous ont été reçus, soit un taux de réussite de 100 % dans cet établissement pénitentiaire.

La ministre de l’Éducation nationale, Camélia Ntoutoume Leclercq, a officiellement annoncé les résultats ce 5 juillet, révélant un taux de réussite national de 72,71 %, contre 63,08 % en 2024. Une progression nette et saluée par la communauté éducative. Sur 40 105 candidats inscrits, 828 étaient absents et 39 280 ont effectivement composé. Parmi eux, 28 560 ont été admis, et 1 720 ajournés.

Des résultats probants à travers le pays

La province de l’Estuaire arrive en tête avec 14 876 admis, suivie du Haut-Ogooué (2 546), de l’Ogooué-Maritime (3 453), du Woleu-Ntem (1 952), de la Ngounié (1 874), de l’Ogooué-Ivindo (1 100), du Moyen-Ogooué (1 087), de la Nyanga (898) et de l’Ogooué-Lolo (774).

Une vue des détenus-candidats

À Port-Gentil, les cinq candidats issus de la maison carcérale ont tous décroché leur diplôme, selon les résultats officiels transmis à la direction de l’établissement pénitentiaire. Une performance remarquable, rendue possible grâce aux efforts conjugués des enseignants bénévoles et du personnel pénitentiaire.

Un succès salué comme un modèle de réinsertion

Ce taux exceptionnel de 100 % est le fruit d’une politique d’éducation en milieu carcéral impulsée par le gouvernement, à travers le ministère de la Justice, Garde des Sceaux et chargé des Droits de l’Homme. L’objectif : renforcer la réinsertion des détenus en leur garantissant l’accès à l’éducation, droit fondamental reconnu à tous.

Des cours ont été assurés tout au long de l’année par des enseignants volontaires, avec l’appui des surveillants. Le succès de ces jeunes candidats a été salué par toute l’équipe encadrante, fière de cette démonstration d’engagement et de persévérance.

Faire des prisons des lieux d’éducation

La direction de la prison centrale a souligné que cette réussite était due aux efforts entrepris pour développer et diversifier les programmes d’enseignement et de formation. « Cette réussite est le fruit d’un engagement collectif pour transformer la prison en un espace d’éducation et de réinsertion », a-t-on déclaré en interne.

Cette performance s’inscrit dans la stratégie nationale de réhabilitation des détenus, priorité affichée des plus hautes autorités du pays. Elle symbolise également un tournant dans la manière d’envisager l’univers carcéral : non plus comme un simple lieu de détention, mais comme un levier de reconstruction individuelle.

Un signal fort envoyé à la jeunesse incarcérée

La réussite des cinq candidats de Port-Gentil met en lumière les efforts concrets d’inclusion éducative dans des milieux traditionnellement marginalisés. Elle envoie aussi un message fort aux jeunes incarcérés : il est possible de construire un avenir, même entre les murs d’une prison.

Cette victoire est donc bien plus qu’un taux de réussite. Elle est le reflet d’une volonté politique et humaine de redonner une chance à ceux qui, souvent, en ont été privés. Un pas de plus vers une société où l’éducation devient le véritable moteur de la réinsertion.