BAC 2025 : Plus de 28 000 candidats sur la ligne de départ sur l’ensemble du territoire gabonais

Après le CEPE et le BEPC, le Gabon a donné ce mardi 1er juillet le coup d’envoi des épreuves écrites du baccalauréat session 2025. Un rendez-vous attendu par 28 499 candidats, répartis entre 26 499 pour le baccalauréat général et 2 000 pour le baccalauréat technique et technologique. Sur l’ensemble du territoire national, 51 centres d’examen ont été déployés pour accueillir cette nouvelle génération d’apprenants, déterminés à franchir la dernière marche avant l’enseignement supérieur.

À Libreville, le lycée national Léon Mba demeure l’un des plus grands centres d’examen du pays. 800 candidats y sont répartis dans 29 salles, sous haute vigilance. « Nous avons pris toutes les dispositions nécessaires pour un bon démarrage du bac. Un accent particulier a été mis sur la lutte contre la fraude, notamment par l’interdiction des objets connectés. Chaque sac est identifié et laissé à l’extérieur », a indiqué Nicaise Bounounou, président du centre. Les grandes dates de cette sessions 2025 : Étape Dates Observations Démarrage des épreuves écrites Mardi 1er juillet 2025 Ouverture avec l’épreuve de sciences économiques et sociales (série B) Fin des épreuves écrites Lundi 7 juillet 2025 Concernés : baccalauréat général, technique et technologique Épreuves orales – 1er groupe Du lundi 7 au vendredi 11 juillet Candidats admissibles au premier groupe Proclamation des résultats – 1er tour Samedi 12 juillet 2025 Résultats disponibles dans les centres et via les canaux officiels Épreuves orales – 2e groupe Du mardi 15 au vendredi 18 juillet Pour les candidats admissibles au second groupe Délibération finale – 2e groupe Samedi 19 juillet 2025 Annonce des résultats définitifs Période des réclamations Du 12 au 25 juillet 2025 Réservée aux contestations des résultats par les candidats Le ministère de l’Éducation nationale, à travers la Direction générale des examens et concours (DGEC), a déployé un dispositif de contrôle renforcé pour garantir la régularité des épreuves. Montres, téléphones, lunettes connectées, tout appareil électronique est désormais prohibé, aussi bien pour les élèves que pour les encadreurs. Objectif affiché : faire du baccalauréat gabonais une évaluation de référence en matière d’intégrité et de crédibilité. Cette session 2025 se distingue aussi par la diversité des profils en compétition. Le plus jeune candidat inscrit n’a que 13 ans, tandis que le plus âgé de 57 ans, témoigne d’une détermination hors norme à reprendre son destin en main. Dans les filières techniques et technologiques, les 2 000 candidats répartis dans divers établissements spécialisés entament également leurs épreuves cette semaine, selon un calendrier distinct. Les épreuves écrites se poursuivront jusqu’au lundi 7 juillet. Les épreuves orales du premier groupe sont prévues du 7 au 11 juillet, avant la proclamation des résultats du premier tour attendue pour le samedi 12 juillet. Pour les candidats ajournés, les épreuves orales du second groupe se dérouleront du mardi 15 au vendredi 18 juillet, avec la délibération finale fixée au samedi 19 juillet. Les éventuelles réclamations pourront être faites entre le 12 et le 25 juillet 2025.