Le PSD vante les vertus de la provincialisation pour parvenir au développement du Gabon

Le forum de la presse du Parti social et démocrate (PSD, opposition modérée) de Pierre Claver Maganga Moussavou s’est tenu ce jeudi au siège dudit parti à Libreville. Le thème retenu pour ce 3e rendez-vous a été la « provincialisation ». Un concept cher au PSD qui résulte d’un constat que le développement du Gabon, pays nanti de ressources importantes, traîne pourtant à se réaliser parce que ses moyens ne sont pas redistribués équitablement en considération des critères objectifs : superficie, démographie, etc.

Cette provincialisation, une vision politique du programme du PSD et de son président se décline en 7 piliers abordés sur les précédents forums à savoir : l’éthique de développement, la création d’une véritable économie, la route, l’éducation et la formation professionnelle, la santé, la population, l’immigration sélective et enfin la provincialisation et la politique de co-développement.

Un moment de cet échange avec la presse

Le leader du PSD, Pierre Claver Maganga Moussavou, a par ailleurs rappelé au cours de ce rendez-vous avec la presse la vision de feu Omar Bongo Ondimba pour qui l’homme politique a longuement travailler, Omar Bongo qui disait a t-il rappelé qu’aucune province n’est supérieur à l’autre et ça le PSD entend montrer l’exemple en mettant la main à la poche. « On ne Peut pas assurer le développement de notre pays si nous ne passons pas par la provincialisation », a martelé le président du PSD.

« Avec la provincialisation, notre pays s’inscrira dans un nouvel ordre politique, une politique de réajustement, un constructivisme, une complétude institutionnelle. C’est dans ce sens que la provincialisation sonne comme une véritable révolution, un puissant outil de transformation », a pour sa part déclaré Sandrine Nguémébé Endamane vice-présidente 2 du PSD.