Un employé gabonais de Sinohydro enseveli dans une fosse de chantier de 8 mètres

Grosse frayeur pour les employés de l’entreprise chinoise Sinohydro ce jeudi à Essassa (Estuaire) à quelques kilomètres de la capitale gabonaise. Aux premières heures de l’après-midi, un jeune gabonais d’une vingtaine d’années s’est retrouvé enseveli dans une fosse creusée par des engins de terrassement de ladite entité économique dans l’un des chantiers octroyés par l’Etat gabonais. Un incident qui illustre les conditions insécures dans lesquelles travaillent les employés de l’entreprise chinoise.

Ce 17 juin 2021 aux environs de 13h30, un accident ahurissant de travail s’est produit au quartier Bikélé. En effet, c’est dans l’un des chantiers de l’entreprise Sinohydro situé à Essassa qu’un des salariés s’est retrouvé pris au piège pendant plus d’une heure et demie dans un trou d’une profondeur d’environ 8 mètres, creusé par des engins de chantiers notamment des pelleteuses (ou encore pelles hydrauliques) et des tracteurs.

Une vue des lieux de l’incident

Le malheureux incident s’est déroulé alors que la victime avait été envoyée par son chef effectuer des travaux de nettoyage aux abords et à l’intérieur de la profonde fondation en dépit de la dangerosité du sol qui était devenu humide en raison d’une intempérie de courte durée survenue quelques minutes avant le drame. Le sol devenu moite, le jeune homme a certainement dû glisser lors de la réalisation de sa tâche et s’est retrouvé prisonnier de la terre qui bordait le trou abyssal qu’il nettoyait.

En hurlant lors de son ensevelissement, ses collègues se sont rués vers l’énorme fondation pour le tirer d’affaire. Attirés par les cris de détresse, des riverains de la bourgade épris de bonne volonté ont alors conjugué leurs efforts avec ceux des personnes déjà présentes sur place. Ce n’est qu’après plus de 90 minutes que la victime a pu être sortie de terre.

Les riverains secourant l’employé en danger

Il a par la suite été conduit hâtivement dans une structure sanitaire. Ce malheureux épisode a poussé plusieurs employés de Sinohydro travaillant sur ce site a exprimé leur mécontentement suite aux mesures sécuritaires de travail quasi-inexistantes. L’un d’eux a souligné que « Le lendemain, on nous a demandé de reprendre le travail comme si rien de grave ne s’était passé. Sans pour autant changer les différentes mesures de sécurité. Nous ne savons même pas dans quel état se trouve notre collègue ».

Cet accident de travail au sein d’un site dont une société chinoise est adjudicataire des travaux est de loin d’être le premier du genre. Plusieurs individus ayant travaillé dans l’un d’eux ont toujours critiqué ouvertement le ‘‘profond’’ manque de politiques sécuritaires réelles dans les différentes sociétés chinoises. Pour l’heure, aucune enquête n’a été ouverte. Rappelons tout de même que la compagnie Sinohydro est une société chinoise basée à Libreville depuis 2006 spécialisée dans le génie civil précisément dans le Bâtiment et les travaux publics (BTP).