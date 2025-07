Setrag : La prime annuelle aux résultats revalorisée malgré des performances en retrait

Une réunion décisive s’est tenue ce jeudi 3 juillet au siège d’Owendo entre la direction générale de la Setrag et les partenaires sociaux, dans le cadre de l’application de la Prime annuelle aux résultats de transport (PART). Cette rencontre avait pour objet la validation des résultats de l’exercice 2024 et la communication sur les conditions de paiement de la PART, prévu pour le deuxième vendredi de juillet.

Créée pour motiver et récompenser les salariés, la PART constitue une prime de performance inscrite dans une logique de reconnaissance de l’effort collectif et individuel. Elle s’appuie sur un protocole d’accord triennal signé le 27 novembre 2023, qui en définit les critères : sécurité, volumes transportés (minerai et fret divers) et maîtrise des coûts de production.

Des résultats 2024 en retrait mais contextualisés

Bien que les résultats 2024 aient été validés par le commissaire aux comptes et le conseil d’administration, ils sont ressortis en deçà des objectifs fixés. Une première estimation de la prime, basée sur ces résultats, prévoyait un montant en baisse.

Cependant, après analyse, la direction générale a reconnu que certaines contre-performances étaient imputables à des facteurs externes et indépendants de la volonté des agents. Ce constat a conduit à un retraitement des résultats, permettant une revalorisation du montant de la prime.

Réaction prudente mais favorable des syndicats

Une décision saluée par les partenaires sociaux qui, tout en exprimant leur satisfaction, ont sollicité une seconde réunion pour obtenir des précisions sur la liste des bénéficiaires et la méthode de calcul appliquée. La direction a répondu favorablement à cette demande, fournissant à nouveau les informations déjà présentées, dans un esprit de transparence totale.

Dans un contexte économique marqué par les incertitudes du marché du transport, la Setrag entend maintenir une gestion responsable de ses engagements, en misant sur la reconnaissance des efforts, la transparence du processus et la rigueur de l’application du protocole signé avec les partenaires sociaux. Cette démarche s’inscrit dans une volonté plus large de renforcer la culture du dialogue social et de performance partagée au sein de l’entreprise.