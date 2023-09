Coup d’Etat au Gabon : La CNR de Jean Ping favorable à la transition proposée par l’armée

C’est ce qui ressort d’un communiqué rendu public ce vendredi. La Coalition pour la nouvelle république (CNR) qui a soutenu l’opposant Jean Ping lors de la présidentielle de 2016, vient de trancher sur son soutien à la transition proposée par l’armée gabonaise. Le coup d’Etat est ainsi salué car mettant un terme à près de 60 ans du système Bongo-PDG.

Les réactions des acteurs politiques après le coup d’Etat du 30 aout arrivent au compte goutte. Cette fois, le tour est revenu hier à la coalition formée depuis 2016 autour de Jean Ping de prendre la parole. Pour la CNR, ce coup d’Etat « met fin à un régime dictatorial de près de soixante (60) ans, a été ponctuée par une liesse populaire, car elle vient mettre un terme à un énième coup d’Etat électoral, moyen utilisé par le système Bongo-PDG pour toujours conserver le pouvoir, au mépris de la volonté du plus grand nombre de Gabonais ».

Et la coalition de Jean Ping de relever que « Bien que réprouvant la prise de pouvoir par la voie des armes, les circonstances du moment conduisent la CNR à saluer avec reconnaissance cette action ponctuelle qui ouvre une période de transition pacifique réclamée par la majorité des Gabonais ». Le coup d’Etat de l’armée serait ainsi salutaire dans la situation du pays qui aurait une nouvelle fois enregistré un énième hold-up électoral du camp Bongo.

« La CNR invite et encourage le CTRI à œuvrer avec responsabilité et patriotisme pour la création des conditions objectives de mise en place d’une transition inclusive, dans le but de refonder réellement une nouvelle République basée sur des Institutions fortes » ; a conclu le communiqué signé de Vincent Moulengui Boukossou, président de la conférence des présidents des partis et associations politiques membres de la CNR.