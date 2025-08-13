Dette publique : Le Gabon s’autorise un emprunt de 91 milliards auprès de la BIRD pour le PDUG

Alors que la dette publique gabonaise connait des sommets inégalés à plus de 8000 milliards, les autorités elles continuent de multiplier les offensives. Réuni ce 12 août en Conseil des ministres, le gouvernement gabonais a adopté un projet d’ordonnance autorisant l’État à contracter un emprunt de 138,7 millions d’euros (environ 90,96 milliards de francs CFA) auprès de la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (BIRD).

Signé le 18 juillet, ce prêt est destiné au financement du Projet de développement urbain du Gabon (PDUG), inscrit dans le vaste Programme de développement des infrastructures du Gabon (PADIG). Ce nouvel appui s’ajoute à une convention de financement de 100 milliards de francs CFA (environ 152,45 millions d’euros) conclue le 4 juillet dernier entre l’État gabonais, BGFIBank et l’entreprise MIKA Services, visant à lancer un ambitieux programme de modernisation urbaine dans la province de l’Estuaire, en particulier dans le Grand Libreville (Libreville, Owendo, Akanda et Kango).

Les principaux éléments financiers de ce projet :

Élément Montant / Détail Équivalent Zone concernée / Remarques Nouvel emprunt BIRD 138,7 M€ 90,96 milliards XAF Financement du PDUG dans le cadre du PADIG Convention tripartite État-BGFI-MIKA 100 milliards XAF ≈ 152,45 M€ Modernisation urbaine Grand Libreville : Libreville, Owendo, Akanda, Kango Prêt Banque mondiale 2024 150 M$ ≈ 91,18 milliards XAF Amélioration des infrastructures urbaines et réduction des risques d’inondation dans Oyem, Lambaréné, Koulamoutou, Franceville, Mouila, Lebamba, Ndendé Giratoire Jardin botanique + pont fly-over – – Désengorgement zone nord Libreville Carrefour Charbonnages et axes Camp de Gaulle–Kalikak–Bas de Gué-Gué – – Réaménagement stratégique et fluidification circulation Quartier Akébé-Ndjongoni – – Nouvelle voie principale entre carrefour Léon Mba et Camp de police Équipements communautaires – – Plateaux sportifs, Grand Marché d’Owendo, salle polyvalente à Kango, assainissement de +15 km de voiries

Parmi les chantiers prévus figurent la réhabilitation des voiries principales et secondaires pour désengorger les axes saturés, la construction d’un giratoire de 108 mètres de diamètre au Jardin botanique accompagné d’un pont en fly-over, ainsi que le réaménagement stratégique du carrefour Charbonnages et la rénovation des axes Camp de Gaulle–Kalikak–Bas de Gué-Gué. Les travaux incluent aussi l’optimisation des liaisons entre Bas de Gué-Gué et Prix Import et la transformation du quartier Akébé-Ndjongoni, dont la voie principale reliera le carrefour Léon Mba au Camp de police.

En parallèle, le projet prévoit la construction de plateaux sportifs de proximité dans chaque quartier concerné, l’édification du Grand Marché d’Owendo et d’une salle polyvalente à Kango, ainsi que des travaux d’assainissement et de modernisation sur plus de 15 kilomètres de voiries. Ce financement s’inscrit dans la continuité de l’appui de la Banque mondiale au développement urbain du Gabon. En juin 2024, le PADIG avait déjà bénéficié d’un prêt de 150 millions de dollars (environ 91,18 milliards de francs CFA) destiné à améliorer les infrastructures urbaines et à réduire les risques d’inondation dans les villes secondaires comme Oyem, Lambaréné, Koulamoutou, Franceville, Mouila, Lebamba et Ndendé.

Ce précédent financement visait notamment à construire des infrastructures résilientes au changement climatique — routes, écoles, espaces verts — et à investir dans des ouvrages de protection contre les inondations. Avec cette nouvelle enveloppe, les autorités gabonaises entendent accélérer la transformation urbaine du pays, en combinant modernisation des infrastructures, sécurisation des flux de circulation et renforcement des équipements communautaires.