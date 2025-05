Port-Gentil : Les droits des femmes et leur autonomisation au cœur d’une conférence-débat

Autonomisation économique, accès à l’emploi et égalité des sexes étaient au menu d’une conférence-débat organisée le 17 mai à Port-Gentil, à l’initiative conjointe de la Conacce Chaplains Gabon et de l’ONG Aurore. Une cinquantaine de femmes y ont pris part autour du thème : « Droits des femmes et autonomisation ».

La rencontre, tenue dans la salle de conférences de la direction provinciale de la Famille de l’Ogooué-Maritime, s’inscrivait dans le cadre de la célébration en différé de la Journée nationale de la femme gabonaise. À travers ce cadre d’échange, les organisateurs ont souhaité explorer les mécanismes permettant de renforcer l’autonomie des femmes, notamment via l’entrepreneuriat et la transformation des produits locaux.

Sensibilisation des femmes

« Il s’agissait de sensibiliser les femmes à leurs droits, mais surtout de leur rappeler qu’elles ont le droit de travailler et de créer de la valeur. Elles ne sont pas uniquement employées, elles peuvent être entrepreneures », a expliqué Ida Flore Maroundou, présidente de l’ONG Aurore. Pour elle, l’autonomisation économique des femmes est la voie la plus sûre vers l’égalité des sexes, la réduction de la pauvreté et une croissance inclusive.

L’un des temps forts de la rencontre a été la présentation de la loi n°006/2021 portant élimination des violences faites aux femmes et promotion de leurs droits au Gabon. L’objectif était également d’encourager les femmes à entreprendre, même à petite échelle. « On n’a pas besoin de grands moyens pour démarrer. Parfois, ce sont les blessures émotionnelles qui bloquent. C’est pourquoi nous prévoyons un autre séminaire de sensibilisation début juin », a annoncé Ida Flore Maroundou.

Des revendications à formuler

Les échanges ont mis en lumière la nécessité pour les femmes de revendiquer leurs droits économiques et sociaux, de concilier travail non rémunéré et emploi salarié, et d’influencer les politiques publiques. « Nous avons insisté sur des droits encore trop méconnus : droit à un emploi, à une rémunération équitable, à la santé, à l’éducation et à exercer une activité de son choix », a précisé Hertha Ikinda-Ossélét, magistrate près la Cour d’appel judiciaire de Port-Gentil.

Une vue des participantes

Mais l’un des freins majeurs à cette autonomie demeure la pauvreté. « Moins une femme dispose de ressources, plus elle est exclue de l’emploi, de la participation politique et de l’accès aux droits. Et ce sont les femmes et jeunes filles qui en souffrent le plus », a souligné l’ONG Aurore, appelant les participantes à investir pour sortir durablement de la précarité.

Mariage, succession et droits

La succession a également été au cœur des discussions. Thème souvent tabou, il a pourtant suscité une forte participation. « Ce sont des réalités courantes, et très douloureuses pour les conjoints survivants, souvent des femmes. Beaucoup ont voulu comprendre les mécanismes juridiques en matière successorale, notamment lorsqu’elles ne sont pas mariées légalement », a poursuivi la magistrate.

Elle a rappelé que si une femme non mariée ne peut prétendre au statut de conjoint survivant, elle peut cependant faire valoir sa position de tutrice légale si elle est mère des enfants mineurs héritiers du défunt. Une précision qui a suscité un vif intérêt de la part des participantes.

Au-delà de la sensibilisation, cette conférence-débat a permis d’initier un dialogue franc entre acteurs de la société civile et femmes de la base, souvent peu informées de leurs droits. Une étape importante pour renforcer leur rôle dans la société et encourager leur pleine participation au développement économique local.