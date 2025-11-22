Owendo plongée dans le noir : la SEEG évoque un câble défectueux et tente de rassurer sa clientèle

La commune d’Owendo, voisine de la capitale gabonaise, fait face depuis ce vendredi 21 novembre 2025 à une importante perturbation de l’alimentation électrique. Dans un communiqué parvenu à Info241, la Société d’énergie et d’eau du Gabon (SEEG) attribue l’incident à un câble souterrain défectueux situé dans la zone, à l’origine d’un arrêt brutal de la distribution dans plusieurs secteurs stratégiques. Une situation qui a touché aussi bien les ménages que les établissements scolaires et structures industrielles.

Selon la SEEG, les coupures concernent les quartiers et zones Akournam, Lycée technique, Awoungou, ESCAP, Cité Comilog, le Port minéralier ainsi que le poste d’Owendo. L’entreprise précise que « le câble électrique souterrain défectueux a occasionné des incidents sur le réseau de distribution, entraînant des manques d’électricité dans plusieurs secteurs », soulignant un incident « indépendant de sa volonté » mais pris en charge sans délai par ses équipes.

Des équipes mobilisées en urgence pour rétablir la fourniture

La SEEG affirme avoir immédiatement déclenché ses équipes d’intervention. « Les équipes techniques SEEG mobilisées depuis l’incident sont à pied d’œuvre pour effectuer les réparations nécessaires », assure le communiqué. L’entreprise promet un retour progressif de l’électricité dès la fin des travaux, sans toutefois préciser de délai exact, compte tenu de la complexité des réseaux souterrains et de l’ampleur de la panne.

Le communiqué officiel

En parallèle, la société dit mesurer l’impact de cette coupure sur les populations et les activités économiques locales. « Tout en restant mobilisée, la SEEG exprime ses regrets à la clientèle affectée par cet incident », indique le texte, rappelant que les réparations doivent permettre un rétablissement « dans les meilleurs délais ». Une formule qui vise à tempérer l’inquiétude grandissante des habitants, déjà confrontés ces derniers mois à des interruptions récurrentes.

Un réseau vieillissant régulièrement mis à l’épreuve

Cet incident relance la question de l’état du réseau électrique dans la zone sud de Libreville. Owendo, commune industrielle et portuaire, subit régulièrement des pressions sur ses infrastructures, vieillissantes et sollicitées par une demande croissante. Plusieurs habitants interrogés expriment leur frustration, évoquant des coupures devenues « quasi hebdomadaires ». L’intervention actuelle de la SEEG est donc scrutée de près, alors que les activités économiques, administratives et scolaires ont été fortement perturbées.