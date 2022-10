La phase pilote de l’introduction de l’anglais au primaire au Gabon lancée dans 3 écoles

Après l’entrée du Gabon dans le Commonwealth en juin dernier, les autorités gabonaises s’emploient à en faire une langue parlée dans le pays. C’est le sens à donner à l’expérimentation lancée ce mardi dans 3 écoles de la capitale gabonaise. C’est la ministre de l’Education nationale en personne qui a lancé cette phase expérimentale qui devrait se généraliser par la suite dans le pays.

Les Gabonais vont apprendre très tôt à parler anglais. C’est l’objectif poursuivi par le gouvernement gabonais qui quelque mois seulement après avoir rejoint la grande famille des pays en ayant l’usage, tente de faire rentrer l’anglais au primaire et au pré-primaire. Pour cette expérimentation, ce sont les écoles publiques d’Angondjé (Libreville nord), de Mont-Bouët I (Libreville centre) et de Nzeng-Ayong I (Libreville est) qui ont été choisies.

Une vue du cours dispensé

Pour parvenir à cet objectif, les autorités gabonaises avaient dû former au pas de course des enseignants au cours du mois dernier. Ce sont ensuite ces instituteurs qui sont chargés de dispenser les premiers cours d’anglais aux jeunes gabonais. « Nous avons pu constater l’introduction de l’anglais au pré-primaire et au primaire, juste après la formation des enseignants expérimentateurs au mois de septembre », s’est réjouie la ministre de l’Education nationale.

La ministre posant avec des élèves

Rappelons qu’avant son entrée dans le Commonwealth, l’enseignement de l’anglais n’existait au Gabon qu’au secondaire. D’où la nécessité de commencer plus tôt cette initiation dès le pré-primaire et le primaire. Les autorités qui avaient pourtant clamées que cette entrée dans cette famille d’anciennes colonies britanniques n’imposait pas l’usage de l’anglais, montrent finalement des signes manifestes d’en faire la seconde langue officielle du pays juste derrière le français hérité de la colonisation.