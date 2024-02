L’État gabonais acquiert 35% du groupe Ceca-Gadis pour stimuler l’économie locale

Le président de la transition au Gabon, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, a officiellement reçu ce mercredi au palais présidentiel de Libreville, le rapport de propriété de l’État dans le capital du groupe GAGEPAR (Ceca-Gadis). Selon le communiqué présidentiel parvenu à la rédaction d’Info241, l’État détient désormais une participation de 35% dans cette entreprise majeure de la grande distribution alimentaire au Gabon.

Cette acquisition, représentant une participation de 35% dans le capital du groupe, sera désormais sous la gestion de la Caisse de dépôts et consignations (CDC), démontrant l’engagement résolu du président à lutter contre la corruption et à rétablir l’intégrité financière dans la gestion des affaires publiques.

Une vue de la cérémonie d’hier

L’objectif principal de cette démarche est de réduire progressivement la dépendance alimentaire du pays, promouvoir les produits locaux et créer des emplois durables. Les parts obtenues, initialement détenues de manière irrégulière, seront désormais un levier pour favoriser le développement du groupe.

La CDC, en tant qu’administratrice, veillera à optimiser ces ressources pour soutenir la croissance du Groupe CECA-GADIS. L’accent sera mis sur la promotion des produits « Made In Gabon », renforçant ainsi le maillage territorial du groupe et contribuant à la mise en œuvre locale de politiques publiques, notamment dans le secteur agricole.

Présent au Gabon depuis 90 ans, le Groupe GAGEPAR (Ceca-Gadis) est le premier acteur de la grande distribution alimentaire au Gabon, possédant plus de 104 magasins sur le territoire national et un à Sao Tomé-et-Principe. Cette acquisition marque un pas significatif vers une économie plus équitable et durable pour le Gabon.