Kango : Un enfant de 4 ans tué, un poteau SEEG arraché, plusieurs localités plongées dans le noir

Nouvel accident mortel sur la Route nationale 1 (RN1). Dans la nuit du samedi 17 au dimanche 18 mai, un drame s’est produit au village Gnanam, à seulement 7 kilomètres de Kango, sur l’axe Ntoum-Kango, à une soixantaine de kilomètres de la capitale gabonaise. Un camion de marque Mercedes, immatriculé PE 029 AA et en partance pour Mouila, a perdu le contrôle de sa trajectoire, fauché un enfant de 4 ans avant de s’écraser contre un poteau électrique de la SEEG, causant l’effondrement de la ligne haute tension Kango-Bifoun.

Le choc, d’une rare violence, a provoqué une interruption immédiate de la distribution d’électricité sur cet axe vital, impactant plusieurs localités jusqu’à Lambaréné dans la province de Moyen-Ogooué. Une coupure massive qui, une fois de plus, révèle la vulnérabilité des installations stratégiques face à l’indiscipline des chauffeurs sur les routes gabonaises.

Une autre vue du véhicule accidenté

Les équipes techniques de la Société d’énergie et d’eau du Gabon (SEEG) se sont mobilisées depuis les premières heures suivant l’accident. Objectif : remplacer en urgence le poteau détruit et rétablir l’alimentation électrique dans les zones touchées. Les travaux se poursuivent à un rythme soutenu, même si aucun délai officiel n’a encore été annoncé.

Ce nouvel incident vient allonger la liste des dommages causés à l’infrastructure électrique par des accidents routiers. La société SEEG en appelle une fois de plus au respect strict du Code de la route, non seulement pour la sécurité des usagers, mais aussi pour la préservation de ses ouvrages, indispensables à l’alimentation continue des populations.

Dans ce drame aux conséquences humaines et techniques lourdes, le rappel est brutal : la négligence au volant peut coûter des vies, plonger des régions entières dans le noir et retarder les efforts de modernisation du réseau électrique. Un enfant est mort, une ligne est à terre, et un pays s’interroge, une fois encore, sur le prix du laisser-aller routier.