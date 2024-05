Débits internet : Moov Africa Gabon Telecom très loin devant ses rivaux selon une étude !

Les abonnés de Moov Africa Gabon Telecom peuvent se réjouir : le mois dernier, l’opérateur a fourni les meilleures performances d’Internet fixe au Gabon, selon une analyse indépendante réalisée par nPerf parvenue ce vendredi à la rédaction d’Info241. En utilisant des tests de débit gratuits via l’application nPerf, 12 164 mesures ont été prises en compte pour évaluer les performances des principaux fournisseurs de services Internet (FAI) dans le pays.

Analyse des performances : Moov Africa en tête

Moov Africa Gabon Telecom domine le marché avec des résultats impressionnants. Entre le 1er avril 2023 et le 31 mars 2024, Moov Africa GT a offert le débit descendant le plus rapide, atteignant 53 Mb/s. Ce débit dépasse largement le seuil des 25 Mb/s, classé comme excellent, et permet des usages intensifs tels que le streaming de vidéos en 4K. À titre de comparaison, Canalbox, autre acteur notable, a enregistré des débits descendants de 19 Mb/s et montants de 6 Mb/s.

Tableau des performances des fournisseurs d’Internet fixe au Gabon en 2024

Indicateur Moov Africa Gabon Telecom Canalbox Débit descendant (Mb/s) 53 19 Débit montant (Mb/s) Non spécifié 6 Latence (ms) 35 Non spécifié Score de streaming vidéo (%) 77 71 Score de navigation web (%) 40 30

Moov Africa Gabon Telecom ne se contente pas de fournir des vitesses élevées ; l’opérateur se distingue également par sa latence, la plus faible du marché à 35 ms. Une latence inférieure à 100 ms est cruciale pour une connexion réactive, idéale pour des activités nécessitant une interaction rapide comme les jeux en ligne ou les visioconférences.

En matière de streaming vidéo, Moov Africa se classe également en tête avec un score de 77 % pour la qualité du visionnage sur YouTube. Ce score, qui indique un streaming fluide et optimal, dépasse les performances de Canalbox, qui obtient un score respectable de 71 %.

Moov Africa encore devant

Pour la navigation web, Moov Africa affiche le meilleur taux avec 40 %, correspondant à un temps de chargement moyen des pages de 6 secondes. Bien que les scores de navigation de Canalbox soient proches à 30 %, Moov Africa reste le choix privilégié pour une expérience de navigation plus rapide et plus fluide.

Comparaison internationale du débit descendant

Pays Débit Descendant Moyen (Mb/s) Gabon 47 Madagascar 31.5 Togo 27 Cameroun 25 Kenya 20 République Démocratique du Congo 10

Durant la période étudiée, Moov Africa a confirmé sa position de leader sur le marché des connexions Internet fixes au Gabon grâce à ses vitesses supérieures, sa faible latence, et ses performances remarquables en matière de navigation et de streaming. Canalbox, bien qu’offrant une alternative viable, ne parvient pas à rivaliser complètement avec Moov Africa, mais reste compétitif pour certaines utilisations spécifiques.

nPerf : un outil précieux pour les utilisateurs

L’étude de nPerf est basée sur une application gratuite qui permet aux utilisateurs d’évaluer la qualité de leur connexion Internet via des tests de débit. Avec des milliers de tests réalisés chaque jour, nPerf fournit une base de données participative et représentative des performances des différents opérateurs. Des mesures strictes sont prises pour garantir la fiabilité des résultats, en évitant les interférences de robots ou d’usages anormaux.