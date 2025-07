E-League 2025 : Moov Africa Gabon Télécom sacre les champions de la 4ᵉ édition

La 4ᵉ édition de l’E-League, la compétition de jeux vidéo en ligne organisée par Moov Africa Gabon Télécom, s’est achevée ce samedi 26 juillet dans une ambiance festive. Pendant quatre jours, plus de 1 500 jeunes passionnés de gaming se sont affrontés sur plusieurs titres emblématiques, avant la remise officielle des prix aux meilleurs joueurs.

Le podium de cette édition a été dominé par trois lauréats qui ont marqué les esprits par leur talent et leur détermination. Le premier prix a été attribué au champion toutes catégories, qui repart avec 500 000 FCFA, une console PSP dernière génération et d’autres lots. Le deuxième et le troisième ont respectivement remporté 300 000 FCFA et 280 000 FCFA, accompagnés chacun d’une console PSP. « Je suis très content de remporter ce prix. Ce que fait Moov Africa Gabon Télécom est formidable et j’encourage les jeunes à tenter leur chance l’année prochaine », a déclaré le vainqueur, visiblement ému.

Un programme riche et diversifié

Comme lors des précédentes éditions, l’E-League 2025 s’est distinguée par la variété des jeux proposés. Les compétitions ont mis en avant des titres phares tels que EA FC 25 (1er prix : 500 000 FCFA), Naruto Storm 4 (1er prix : 250 000 FCFA) et Fortnite (1er prix : 250 000 FCFA). L’événement a également fait honneur au gaming local avec la présence du jeu 100 % gabonais Grand Village, dont le premier prix s’élevait à 200 000 FCFA.

L’ambiance qui a prévalu

En marge des tournois, l’événement a proposé des animations innovantes et culturelles. Le Centre Gabonais d’Innovation a initié les participants à la réalité virtuelle (VR), offrant une immersion inédite dans des univers interactifs. De son côté, l’association Otaku N-CO a animé des ateliers créatifs, avec des démonstrations de dessin en direct et de customisation de t-shirts, ajoutant une dimension artistique et participative à la compétition.

Un engagement affirmé de Moov Africa Gabon Télécom

Patrick Mfouba, Directeur des Services de l’opérateur, s’est félicité du succès de cette 4ᵉ édition : « L’objectif a été largement atteint. Cette année, nous avons rassemblé plus de 1 500 jeunes talents, qui ont partagé non seulement leur passion, mais aussi des moments riches en apprentissage. Nous sommes fiers, en tant qu’acteur majeur du numérique, de soutenir ce type d’initiatives porteuses d’avenir ».

M. Mfouba posant avec les lauréats

La cérémonie de clôture, animée par des artistes et marquée par des prestations scéniques, a scellé la réussite de cette édition haute en couleurs. Les organisateurs ont d’ores et déjà donné rendez-vous aux gamers pour la 5ᵉ édition, qui promet d’être encore plus ambitieuse, avec des innovations, de nouvelles disciplines et des récompenses à la hauteur des attentes.