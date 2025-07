Cashback de 5 % pour les dépôts via Airtel : une offre exclusive de 1xBet pour les joueurs gabonais

1xBet s’efforce toujours de remercier ses clients pour leur confiance et de leur offrir les conditions de jeu les plus confortables et les plus avantageuses. Une nouvelle promotion généreuse a été spécialement conçue pour les résidents gabonais, qui pourront bénéficier d’un cashback exclusif.

Dès juillet, effectuez des dépôts sur la plateforme 1xBet via le service de paiement Airtel et récupérez 5 % de leur montant sous forme de code promo. Pour toucher du cashback, vous devez :

● Vous connecter à votre compte personnel sur le site web ou dans l’application 1xBet ;

● Recharger votre compte d’un montant de 450 XAF ou plus via Airtel.

● Réclamer un code promo d’un montant de 5 % du montant du dépôt et profiter du jeu.

Plus le montant de la recharge est élevé, plus le cashback sera important. Avec un dépôt minimum de 450 XAF, vous recevrez un code promo de 22,5 XAF ; avec un dépôt de 1 000 XAF, vous bénéficierez d’un cashback de 50 XAF, et ainsi de suite.

Cette nouvelle promotion vous permet d’obtenir des fonds supplémentaires pour votre jeu, ce qui se traduit par des pronostics encore plus réussis et des paris gagnants. Avec le cashback de 1xBet, vos chances de réussite augmentent et les risques diminuent.

Rechargez votre compte via Airtel, profitez d’un cashback exclusif pour les joueurs gabonais et gagnez avec 1xBet !

À propos de 1xBet

1xBet est une société internationale avec 18 ans d’expérience dans le secteur des paris et des jeux et l’un des principaux bookmakers en Afrique. La marque soutient activement le sport sur le continent, étant partenaire officiel de la Confédération africaine de football (CAF) et de tous les tournois sous son égide. 1xBet collabore avec les principaux clubs et fédérations sportives d’Afrique, investit dans les tournois amateurs et aide les jeunes talents à réaliser leur potentiel.

L’entreprise collabore avec de nombreuses organisations mondiales de premier plan, dont le FC Barcelone et la FIBA. La plateforme 1xBet est disponible en 70 langues et attire plus de 3 millions de joueurs dans le monde chaque mois. Des millions d’utilisateurs en Afrique parient sur les plus grands événements sportifs et profitent des meilleurs jeux en ligne.

La société est également étroitement associée au divertissement africain et collabore avec de nombreuses stars du continent. L’excellence de la marque a été récompensée par des prix prestigieux, notamment « Bookmaker sportif de l’année – Afrique » et « Meilleure application mobile » aux SiGMA Africa Awards, ainsi que « Programme d’affiliation de l’année » aux International Gaming Awards 2024.