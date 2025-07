E-League 2025 : Le Gabon célèbre ses talents du gaming durant 4 jours à Akanda

La 4ᵉ édition de l’E-League, le plus grand tournoi national de jeux vidéo organisé au Gabon, a officiellement débuté ce mercredi 23 juillet au Nomad à Akanda. Porté par Moov Africa Gabon Télécom et ses partenaires, l’événement connaît un engouement croissant, avec 1 400 jeunes en compétition cette année. Un chiffre plafonné volontairement pour garantir une meilleure organisation sur les quatre jours de la compétition du 23 au 26 juillet.

Lancé en 2022, l’E-League s’est imposé comme un rendez-vous attendu de la jeunesse pendant les vacances scolaires. Les participants s’affrontent dans plusieurs catégories, notamment sur des jeux populaires comme FM4 et Naruto. Nouveauté majeure de cette édition 2025 : l’intégration de « Grand Village », un jeu vidéo 100 % gabonais. Conçu pour valoriser la culture locale, il mise sur la stratégie, la découverte des régions du pays et la réflexion, tout en offrant une immersion unique dans le patrimoine national.

Une compétition portée par Moov Africa Gabon Telecom

« C’est un rassemblement de jeunes qui forme une véritable communauté de gamers », a déclaré Patrick Mfouba, directeur des services à Moov Africa Gabon Télécom. « Le jeu en ligne est une activité saine qui stimule le développement mental des jeunes. Grâce à cette initiative, le Gabon peut désormais espérer s’illustrer sur la scène internationale du gaming, un secteur extrêmement florissant à l’échelle mondiale », a-t-il ajouté, soulignant l’importance d’un écosystème numérique dynamique.

Une vue des gamers présents

Et d’ajouter : « Grâce à ce tournoi annuel lancé par Moov Africa Gabon Télécom, le Gabon peut désormais se positionner dans les compétitions internationales, notamment dans ce secteur qui constitue un écosystème mondial très développé aux États-Unis, au Japon ou en Chine, générant plusieurs millions de dollars ». Le Gabon fait partie des six pays d’Afrique disposant d’une bonne connexion internet ce qui favorise le déroulement de cette compétition et, à travers cette plateforme qu’est l’E-League, la jeunesse gabonaise a trouvé un concept fédérateur.

4 jours de compétition

L’événement est également l’occasion de mettre en lumière les talents locaux du développement digital. Une exposition est consacrée aux créateurs gabonais de jeux vidéo, avec la présence remarquée du Centre Gabonais de l’Innovation, désormais partenaire des autorités dans le secteur du numérique. Cette plateforme fait du tournoi bien plus qu’un simple affrontement entre gamers : elle devient un catalyseur de créativité et d’opportunités professionnelles pour la jeunesse.

Un spot de l’événement gaming

La grande finale, prévue ce samedi 26 juillet, sera ponctuée par une cérémonie de remise des prix. Le vainqueur recevra une enveloppe de 500 000 francs CFA, ainsi qu’une console PSP dernier cri. Moov Africa Gabon Télécom prévoit également des récompenses pour les trois meilleurs joueurs, avec des gains compris entre 100 000 et 500 000 francs CFA. Un appui financier et technologique qui devrait encourager davantage de jeunes à se lancer dans l’univers compétitif du e-sport.