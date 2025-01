Crise des pharmacies au Gabon : le Sypharga lève son bras de fer contre la CNAMGS

La crise entre le Syndicat des pharmaciens du Gabon (Sypharga) et la Caisse nationale d’assurance maladie et de Garantie Sociale (CNAMGS), qui avait conduit à la suspension des prestations aux assurés dans les pharmacies depuis le 1er janvier 2025, semble enfin trouver une issue favorable. Après 5 jours de crise, le retour à la normale est ainsi prévu ce lundi.

Dans un communiqué publié ce dimanche 5 janvier, le Sypharga annonce avoir entamé des discussions avec les autorités compétentes et confirme avoir été reçu en audience par le président de la Transition, le général Brice Clotaire Oligui Nguema. Ce dernier aurait donné des instructions fermes pour résoudre cette crise qui affectait directement les assurés de la CNAMGS.

Le communiqué de fin de crise du Sypharga

À l’issue de cette rencontre, une solution a été trouvée, et les prestations aux assurés reprendront dès ce lundi 6 janvier 2025 dans toutes les officines. Cette décision marque un tournant dans un conflit qui avait mis en lumière les tensions entre le secteur pharmaceutique et les mécanismes de couverture sociale au Gabon. Le Sypharga, par la voix de sa présidente, le Dr Sandrine Itou-Y-Maganga, salue l’implication des autorités et espère que cette résolution permettra d’éviter de futures perturbations dans l’accès aux soins.

Avec cette reprise des services, les assurés de la CNAMGS pourront à nouveau bénéficier de leurs droits en matière de santé, un soulagement pour de nombreux Gabonais confrontés à des difficultés pour accéder à leurs médicaments depuis le début de l’année. Ce dénouement reflète également la capacité de dialogue entre les différentes parties prenantes, un élément clé pour garantir la stabilité et le bon fonctionnement du système de santé gabonais.