Santé publique : Le CHR de Port-Gentil muscle son plateau technique

Afin d’offrir une santé optimale aux populations, le Centre hospitalier régional de N’tchengué s’est doté de 150 potences, 100 tensiomètres électriques, 80 pèses-personnes (dont 50 pour les adultes et 30 pour la pédiatrie), des implants pour la traumatologie, 7 000 poches de sang neuves et une table dentaire. L’objectif est de faire de cet hôpital une référence médicale nationale et régionale.

Une nouvelle unité d’oxygène et un groupe électrogène de 715 kW

Le jeudi 7 août, en début de matinée, le Centre hospitalier régional de Port-Gentil (CHR) a renforcé son plateau technique en inaugurant un nouveau lot d’équipements médicaux destinés à améliorer la prise en charge des patients. En présence du gouverneur de la province de l’Ogooué-Maritime, Jean Robert Nguema Nang, le directeur général du CHR, Dr Jonas Mboumba, a offert une visite guidée de la nouvelle unité de production d’oxygène, destinée à réduire la dépendance de l’hôpital aux livraisons en bouteilles.

La délégation a également découvert le nouveau groupe électrogène offert par TotalEnergies EP Gabon. D’une capacité de 715 kW, il s’ajoute aux deux autres groupes électrogènes de l’hôpital, d’une capacité de plus de 300 kW chacun. La visite s’est poursuivie dans l’axe sud de l’hôpital où le gouverneur a pu constater l’installation de 28 poteaux solaires offerts par la même entreprise. Une action destinée à améliorer l’éclairage et à garantir la durabilité du scanner prochainement offert, dans le cadre de la politique de Responsabilité sociétale des entreprises (RSE).

Des équipements médicaux renforcés pour 200 lits

« Avec tout cela, nous avons surtout boosté nos consommables avec l’acquisition de 150 potences pour renforcer l’ensemble de l’hôpital, qui a une capacité litière de 200 places. Nous avons également pris 100 tensiomètres électriques, 80 pèses-personnes dont 50 pour les adultes et le reste pour la pédiatrie. Il y a aussi des implants pour la traumatologie, 7 000 poches de sang neuves et une table dentaire pour le médecin », a détaillé Dr Jonas Mboumba.

Le gouverneur de la province a salué l’implication des partenaires économiques : « Il est bien connu que notre système de santé connaît beaucoup de difficultés, liées à un certain nombre de carences et d’insuffisances. Nous ne pouvons que nous féliciter de ce que le mécénat et certaines initiatives visant à combler, un tant soit peu, ces carences soient pratiqués », a indiqué Jean Robert Nguema Nang.

Avec un forage dédié au service d’hémodialyse, le CHR de N’tchengué a lancé un programme de redynamisation de sa desserte en eau, avec la mise en service d’une seconde unité de production d’eau. « On a refait tout ce qui concerne les sanitaires : bidets, lavabos et autres ont été remplacés à neuf. Cette vision s’appuie sur le projet du président de la République, qui met un accent particulier sur la desserte en eau et en électricité à travers le pays », a souligné le directeur général.

Un volet social à destination des jeunes

« On arrive désormais à récolter 10 000 m³ d’eau toutes les 36 heures, sans compter les 10 000 m³ supplémentaires que nous recevrons du centre d’hémodialyse et de la SEEG », a ajouté Dr Mboumba. Dans le cadre du programme des 100 jours du président de la République, le CHR de Port-Gentil a recruté 20 jeunes pour assurer l’accueil des patients. L’objectif est de favoriser l’emploi des jeunes issus de familles défavorisées.

« Plusieurs jeunes, de la classe de troisième à la terminale, ont été recrutés. C’est la politique sociale du chef de l’État, appuyée par la vision de l’hôpital, de soutenir des apprenants durant cette période de vacances. Cela va leur permettre de découvrir le monde du travail et d’éviter l’oisiveté », conclut le directeur général du CHR.