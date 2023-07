Ali Bongo a réalisé que 12% de ses promesses faites au peuple gabonais en 2016 !

Voici un rapport dont se serait bien passé Ali Bongo et son gouvernement en tournée dite républicaine dans l’arrière-pays à quelques semaines de la présidentielle du 26 août. Selon le rapport « Bilan du second septennat d’Ali Bongo Ondimba (2016-2023) » rendu public ce mercredi, le président gabonais assuré de briguer un 3e mandat à la tête pays, n’a réalisé que 13 de ses 105 engagements de campagne contenus dans son projet de société présenté aux gabonais en 2016. Soit un taux de réussite de 12,38% en 7 ans !

Ali Bongo a-t-il tenu parole après 14 ans de pouvoir ? Non à en croire le rapportédité par le cabinet de conseil indépendant Mays Mouissi Consulting et l’agence de communication Global Media Time rendu public ce 5 juillet. Selon celui-ci, le bilan du second septennat d’Ali Bongo est un cuisant échec. « Mon engagement pour un Gabon émergent », son projet de société de 2016 n’a été réalisé qu’à 12,38% ce qui correspond à une note de 2,47/20 !

Le projet d’Ali Bongo de 2016 à l’origine du rapport

Un rapport de 196 pages où ont été passés au crible les nombreuses promesses et engagements électoraux d’Ali Bongo qui a été réélu pour mettre en œuvre un projet présidentiel ambitieux qui est resté au stade de projet après 7 ans. Au total, « sur 105 engagements programmatiques, 59 promesses n’ont pas été réalisées, 21 très partiellement réalisées, 11 promesses partiellement réalisées, 13 promesses ont été réalisées tandis qu’une promesse n’a pu être évaluée », précise le rapport.

Parmi les nombreuses promesses non tenus figurent la constructions de 5 barrages hydroélectriques FE II dans le Woleu-Ntem, Ngoulmendjim dans l’Estuaire, Chutes de l’Impératrice (80 MW), Dibwangui (30 MW) dans la Ngounié et phase 2 du barrage du Grand Poubara (160 MW) dans le Haut-Ogooué. Ou encore celle de porter la capacité de production nationale d’électricité de 611 MW en 2016 à 1400 MW en 2023. Des promesses qui auraient considérablement amélioré le quotidien des gabonais victimes de pénurie d’eau et de délestages récurrent pour ne citer que ceux-là.

Un rapport méthodique qui aurait nécessité plus de 10 mois de travail aux équipes de Mays Mouissi Consulting et de Global Media Time. A quelques jours de la fin de déclaration de candidature à la présidentielle fixée au 11 juillet, nul doute que l’équipe d’Ali Bongo se serait bien passé d’un rapport aussi minutieux qui montre l’échec de sa vision politique vantée à cor et à cri au point d’y renoncer en finalement se focaliser sur le fameux Plan d’accélération de la transformation (PAT) mise en place il y a 2 ans. Le projet initial d’Ali Bongo n’étant plus la boussole de l’exécutif depuis belle lurette.