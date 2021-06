5 000 gabonais potentiellement vaccinés dès ce lundi à l’aide du vaccin russe Spoutnik V

C’est l’annonce faite hier par la présidente du Comité national de vaccination (Copivac) Marielle Bouyou-Akotet. Après avoir reçu le 9 juin 10 000 doses du vaccin russe Spoutnik V contre la Covid-19, les autorités sanitaires gabonaises sont désormais prêtes à son usage sur la population. Celui-ci devrait débuter ce lundi 21 juin sur l’ensemble du territoire.

Alors que le taux de vaccination après trois mois de campagne vaccinale est toujours à 0,005% sur l’ensemble de la population, le Gabon a annoncé mercredi la phase effective du recours au vaccin Spoutnik V en complément de celui chinois Sinopharm, utilisé jusque-là dans le pays. Une campagne de vaccination sauvée par les volontaires plus nombreux que les personnes cibles, arrêtées pour cette opération sanitaire.

Le ministère de la santé annonçant la réception des doses de Spoutnik V

Avec l’emploi de ce 2e second vaccin, c’est 5 000 personnes qui sont visées. Le vaccin russe comme celui chinois, s’administre en deux doses. Avec les faibles doses dont dispose actuellement le pays, difficile d’entrevoir comment se passera la répartition de ces précieuses doses et le but de 50% personnes vaccinées sur l’ensemble du pays.

Selon les données communiquées hier à la rédaction d’Info241 par le Copivac, seules 29 400 personnes (0,014% de la population) ont reçu une première dose de vaccin depuis 3 mois contre seulement 12 337 autres entièrement vaccinées avec deux doses qui confèrent véritablement le statut de vacciné. Une lenteur vaccinale qui devrait être comblée dans les prochaines semaines, promettent les autorités sanitaires.