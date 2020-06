Coronavirus : 300 vaccins à l’essai dont 3 bientôt expérimentés sur l’homme

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a évoqué hier les avancées sur un éventuel vaccin contre le virus du Covid-19 qui bouleverse le monde. Selon l’organisation qui travaille actuellement à un dispositif devant décider qui doit être prioritaire pour un futur vaccin, ce sont pas moins de 300 vaccins qui seraient actuellement à l’étude dans le monde dont 3 prometteurs devraient débuter incessamment sur l’homme, selon un communiqué parvenu à la rédaction d’Info241.

« Quelques 300 vaccins sont actuellement à l’essai dont trois sont sur le point d’entamer la phase finale d’essai sur l’homme », a déclaré hier aux journalistes lors d’un point de presse par vidéoconférence la responsable scientifique de l’OMS Soumya Swaminathan. « Si ces essais s’avèrent, il pourrait y avoir quelques centaines de millions de doses d’un ou plusieurs vaccins d’ici la fin de l’année », a-t-elle renchérit, ajoutant que des milliards d’autres devraient être disponibles en 2021.

La responsable scientifique de l’OMS, Soumya Swaminathan

Pour y arriver, les pays doivent toutefois soutenir et investir dans le dispositif d’accès mondial au vaccin Covid-19, connu sous le nom de COVAX. « Nous nous ne pouvons le faire que si le monde se rassemble, si les pays se réunissent et acceptent ce mécanisme. Nous proposons donc un cadre qui pourrait être utilisé pour décider qui devrait être prioritaire », a annoncé la scientifique de l’OMS.

« Pensez à un groupe de personnes qui sont en première ligne : les conducteurs et les ambulanciers et les autres travailleurs de la santé, mais aussi la police, les employés des épiceries, les travailleurs sanitaires, ce sont ces personnes qui sont très exposées », a énuméré Dr Swaminathan. La responsable de l’OMS a noté que les personnes à risque, soient les personnes âgées et celles souffrant d’hypertension, de diabète et de démence devraient également bénéficier d’un vaccin.

« Les personnes vivant dans les prisons, les maisons de retraite, les usines et les bidonvilles urbains où des épidémies ont été identifiées devraient également recevoir l’inoculation en priorité », a martelé Soumya Swaminathan.