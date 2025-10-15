Kenya : Décès brutal de Raila Odinga, figure historique de l’opposition

Le Kenya pleure Raila Odinga, ancien Premier ministre et pilier de la vie politique nationale, décédé ce mercredi matin à l’âge de 80 ans dans le sud de l’Inde. L’opposant historique, surnommé « Baba » – père en swahili –, s’est effondré lors d’une promenade en compagnie de sa sœur, de sa fille et de son médecin. Transporté en urgence à l’hôpital Sreedhareeyam Ayurvedic Eye Hospital à Ernakumam, il y est décédé peu après, victime de difficultés respiratoires soudaines, selon un porte-parole de l’établissement.

Né le 7 janvier 1945, fils du héros de l’indépendance Jaramogi Oginga Odinga, Raila Odinga a profondément marqué l’histoire du Kenya par son engagement constant pour la démocratie et la justice sociale. Candidat à cinq élections présidentielles sans jamais l’emporter, il avait néanmoins exercé les fonctions de Premier ministre entre 2008 et 2013, à la suite de la crise post-électorale de 2007. Battu de peu en 2022 par William Ruto, il avait depuis entrepris un rapprochement politique avec ce dernier, qui l’avait soutenu dans sa candidature à la présidence de la Commission de l’Union africaine.

Les hommages affluent de toute l’Afrique de l’Est. Le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed a salué « un leader visionnaire et infatigable », tandis que le président djiboutien Ismaïl Omar Guelleh a rendu hommage à « un grand panafricaniste ». Au Kenya, David Maraga, ancien président de la Cour suprême, a exprimé sa « profonde tristesse », décrivant Odinga comme « un patriote, un démocrate et un défenseur de la liberté ». Le pays perd l’un de ses plus fervents artisans de la démocratie contemporaine.