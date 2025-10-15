Buscador
    Cameroun : L’opposant Issa Tchiroma Bakary se déclare vainqueur de la présidentielle du 12 octobre

    Publié le 15 octobre 2025 à 17h36min
    Cameroun : L’opposant Issa Tchiroma Bakary se déclare vainqueur de la présidentielle du 12 octobre
    Cameroun : L'opposant Issa Tchiroma Bakary se déclare vainqueur de la présidentielle du 12 octobre

    Au Cameroun, le climat politique s’est tendu ce mercredi 15 octobre après la déclaration de Issa Tchiroma Bakary, candidat du Front pour le salut national du Cameroun (FSNC), qui s’est autoproclamé vainqueur de la présidentielle du 12 octobre 2025. Lors d’une conférence de presse à Yaoundé, l’opposant a affirmé que les procès-verbaux authentiques collectés par son équipe « attestent d’un choix clair du peuple camerounais ». Il a dénoncé un « mécanisme de falsification  » orchestré, selon lui, par Elections Cameroon (ELECAM), accusé d’avoir modifié les résultats au niveau départemental.

    Le candidat du FSNC a exhorté les juges et magistrats à « protéger la voix souveraine du peuple  » et non à « cautionner des procédures opaques ». Selon ses partisans, les chiffres issus de leurs compilations internes lui donneraient une avance significative sur ses concurrents. « Notre victoire est claire, il faut la respecter  », a-t-il martelé devant la presse, tout en appelant à la vigilance face aux manipulations.

    Le gouvernement a immédiatement rejeté ces accusations. Le ministre de l’Administration territoriale, Paul Atanga Nji, a dénoncé un «  plan diabolique  » visant à semer le désordre, accusant Issa Tchiroma Bakary d’agir en complicité avec des « officines occultes locales et étrangères ». Les autorités rappellent que seul le Conseil électoral d’ELECAM est habilité à proclamer les résultats officiels, attendus dans les prochains jours. En attendant, le pays reste suspendu à l’annonce des chiffres provisoires.

