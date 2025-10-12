Buscador
dimanche 12 octobre 2025
    Durcissement de l’obtention des visas B-1/B-2 pour les États-Unis : le Mali répond par la réciprocité

    Publié le 12 octobre 2025 à 17h48min MàJ : //
    International
    Durcissement de l’obtention des visas B-1/B-2 pour les États-Unis : le Mali répond par la réciprocité
    Durcissement de l’obtention des visas B-1/B-2 pour les États-Unis : le Mali répond par la réciprocité © 2025 D.R./Info241

    Le ministère malien des affaires étrangères a réagi, ce samedi 11 octobre, à la décision des États-Unis d’imposer, à partir du 23 octobre, une caution de 5 000 ou 10 000 dollars (environ 3,1 à 6,2 millions de F CFA) aux ressortissants maliens sollicitant un visa d’affaires ou de tourisme de type B-1/B-2. Cette mesure, selon Bamako, constitue une entorse à l’accord de 2005 sur les visas de longue durée à entrées multiples entre les deux pays.

    Le communiqué officiel

    En réponse, le gouvernement malien a annoncé l’instauration d’un programme de visa identique à l’intention des ressortissants américains. Les conditions et exigences appliquées aux citoyens maliens seront désormais imposées aux voyageurs américains en vertu du principe de réciprocité.

    Tout en regrettant la décision unilatérale de Washington, le ministère rappelle l’attachement du Mali à la coopération bilatérale, notamment dans la lutte contre l’immigration irrégulière. Bamako réaffirme sa volonté de maintenir un dialogue fondé sur le respect mutuel et la dignité humaine.

