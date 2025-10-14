Gabon : L’État veut recouvrer plus de 800 milliards dus par les opérateurs économiques dans ses livres

Après avoir annulé ses propres dettes dues aux entreprises pour le compte de l’année 2023, le gouvernement gabonais revient à la charge en inversant la tendance en passant en mode recouvrement fiscal à son tour. Le ministère de l’Économie, des Finances, de la Dette et des Participations a annoncé ce mardi 14 octobre le lancement d’une vaste opération de recouvrement des sommes restant dues à l’État par les opérateurs économiques. Cette démarche, pilotée par le ministre d’État Henri-Claude Oyima, s’inscrit dans la stratégie gouvernementale visant à restaurer la discipline budgétaire et à renforcer la mobilisation des recettes publiques.

Selon le communiqué parvenu à Info241, le montant total des créances identifiées par l’administration fiscale s’élève à 803,1 milliards de FCFA, répartis entre 530,4 milliards pour l’exercice 2023 et 272,7 milliards pour celui de 2024. Ces restes à recouvrer concernent essentiellement les centres fiscaux de la Direction générale des impôts (DGI), dont la mission principale reste la sécurisation et l’élargissement de la base fiscale.

Objectif : restaurer la discipline budgétaire

L’objectif affiché par le ministère est clair : accroître les recettes intérieures de l’État sans recourir à l’endettement extérieur. Dans un contexte économique marqué par des tensions sur les finances publiques, cette opération vise à consolider la trésorerie nationale et à améliorer la soutenabilité budgétaire. Le gouvernement souhaite ainsi démontrer sa capacité à mieux encadrer la gestion des ressources fiscales, longtemps fragilisée par des retards de paiement et des créances non recouvrées.

Tableau récapitulatif des créances à recouvrer

Exercice budgétaire Montant à recouvrer (FCFA) Part dans le total (%) Observations principales 2023 530 397 182 653 66,0 % Créances concentrées dans les centres fiscaux de Libreville et Port-Gentil 2024 272 897 194 531 34,0 % Montants liés aux premiers contrôles fiscaux de l’exercice en cours Total général 803 294 377 184 100 % Ensemble des restes à recouvrer au titre des exercices 2023-2024

Pour mener à bien cette initiative, le ministère collabore étroitement avec la Task Force chargée de la transparence financière et de l’efficacité des politiques de recouvrement. Deux actions prioritaires sont annoncées : d’une part, un audit exhaustif des créances afin d’établir un état consolidé et vérifiable des montants dus ; d’autre part, la création d’un groupe de travail autonome, chargé d’élaborer un plan de recouvrement progressif garantissant à la fois la soutenabilité économique et la stabilité des relations avec les opérateurs.

Vers une réforme structurelle de l’administration fiscale

Cette dynamique s’inscrit dans une logique de réforme structurelle de l’administration fiscale gabonaise. Elle traduit la volonté du gouvernement de renforcer la transparence dans la gestion des recettes publiques, d’améliorer les performances de la DGI et de consolider la crédibilité financière de l’État. Le ministère assure que la démarche sera conduite de manière concertée, avec un suivi permanent des résultats obtenus.

En lançant cette campagne de recouvrement, les autorités économiques entendent poser un jalon fort de la gouvernance financière de la Ve République. Selon le communiqué, cette action contribuera non seulement à redresser les comptes publics, mais aussi à rétablir la confiance des partenaires économiques et institutionnels du Gabon. Le gouvernement espère que cette rigueur nouvelle se traduira, à terme, par une meilleure allocation des ressources au service du développement et du bien-être des citoyens.