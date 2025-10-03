Buscador
Libreville, le
dimanche 5 octobre 2025
    Côte d’Ivoire : Manifestations interdites après le rejet de certaines candidatures à la présidentielle

    Publié le 3 octobre 2025 à 11h18min MàJ : //
    Côte d’Ivoire : Manifestations interdites après le rejet de certaines candidatures à la présidentielle
    En Côte d’Ivoire, le Conseil national de sécurité (CNS) a annoncé jeudi l’interdiction de toute manifestation ou rassemblement visant à contester la décision du Conseil constitutionnel concernant la liste des candidats retenus pour la présidentielle du 25 octobre. « Les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d’aucun recours  », a rappelé l’organe, prévenant que toute tentative de contestation exposerait ses auteurs à des sanctions légales.

    Le CNS a ordonné aux forces de sécurité de prendre toutes les dispositions pour maintenir l’ordre public et prévenir toute déstabilisation. Pour l’échéance électorale, les autorités ont annoncé la mobilisation de 44.000 militaires afin de sécuriser l’ensemble du processus. Cette fermeté traduit la volonté du pouvoir de contenir la montée des tensions politiques dans le pays.

    L’opposition, qui prévoyait de manifester le 4 octobre, réclame l’annulation de la décision excluant plusieurs de ses figures majeures, dont Laurent Gbagbo et Tidjane Thiam. Le Conseil constitutionnel a validé cinq candidatures, parmi lesquelles celle du président sortant Alassane Ouattara, 83 ans, au pouvoir depuis 2011. L’élection se tiendra en un ou deux tours selon que l’un des candidats franchira ou non la barre des 50 % dès le premier.

