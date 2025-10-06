Buscador
lundi 6 octobre 2025
    Sénégal : Plus de 3 800 sinistrés dans l'est après les crues du fleuve Sénégal

    Publié le 6 octobre 2025 à 08h01min
    International
    Sénégal : Plus de 3 800 sinistrés dans l’est après les crues du fleuve Sénégal
    Sénégal : Plus de 3 800 sinistrés dans l’est après les crues du fleuve Sénégal © 2025 D.R./Info241

    Les crues du fleuve Sénégal ont fait 3 825 sinistrés dans le département de Bakel, à l’est du pays, selon un communiqué officiel relayé ce lundi par l’APA. L’État sénégalais a déployé un important dispositif d’urgence comprenant vivres, abris et moyens logistiques pour venir en aide aux familles affectées.

    Ces inondations résultent des fortes précipitations enregistrées dans le haut bassin du fleuve, conjuguées aux lâchers d’eau du barrage de Manantali, provoquant le débordement du fleuve à plusieurs endroits. Les localités de Ballou, Aroundou, Yaféra, Golmy, Kounghany et Diawara sont particulièrement touchées.

    L’armée, la gendarmerie et les sapeurs-pompiers ont été mobilisés sous la coordination des autorités locales. Un second convoi humanitaire comprenant vivres, tentes et matériel de secours est en cours d’acheminement, tandis que le gouvernement promet la construction de digues et la réhabilitation des marigots pour prévenir de nouvelles catastrophes.

