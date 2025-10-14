Buscador
Publicité | Contact
Les plus lus cette semaine
Libreville, le
vendredi 17 octobre 2025
  • 801
    24°C

    • En ce moment :
    Drame

    PK13 : Un retraité à l’origine du violent accident ayant fait 5 morts et plusieurs blessés

    Publié le 14 octobre 2025 à 19h07min MàJ : 14 octobre 2025 à 19h07min - Temps de lecture : 3 minutes // Auteur : Dana Bloom
    Société
    PK13 : Un retraité à l’origine du violent accident ayant fait 5 morts et plusieurs blessés
    PK13 : Un retraité à l’origine du violent accident ayant fait 5 morts et plusieurs blessés © 2025 D.R./Info241
    Soutenez Info241 !

    qrcode:http://info241.com/pk13-un-retraite-a-l-origine-du-violent-accident-ayant-fait-5,11020
    Flashez le qr-code ci-dessus pour partager l'article à vos proches.
    L'URL de partage de cet article est http://info241.ga/11020

    Plus de sujets

    Gabon : Le patron du média en ligne GMT rattrapé par un contrat controversé avec la CDC

    Gabon : Une partie de chasse tourne au drame pour deux militaires du 2e Régiment parachutiste

    Port-Gentil : Le Centre hospitalier de N’tchengué lance la 12e édition d’Octobre rose

    Gabon : Un haut gradé de la sécurité du président Oligui Nguema limogé pour plusieurs fautes lourdes

    Gabon : Quand la saturation du campus de l’USTM révèle le revers des bonnes idées d’Oligui Nguema

    Un grave accident de la circulation s’est produit ce lundi 13 octobre au PK13, dans la périphérie de la capitale gabonaise, causant la mort d’au moins deux personnes et faisant plusieurs blessés. Le drame, survenu en fin de matinée aux alentours de 11h, a impliqué un véhicule de marque Mazda BT-50, immatriculé JJ-916-AA, conduit par un militaire à la retraite qui a tenté ensuite de se soustraire à la justice.

    Moov Africa
    Publicité
    Remed Health | Medical & Health Tourism Services

    Abonnez-vous aux articles d'Info241 sur Google Actualités

    Selon l’Union, le pick-up utilisé pour le transport suburbain et transportant une dizaine de passagers, circulait à vive allure dans le sens Bikélé–PK12 lorsqu’il a perdu le contrôle à hauteur de la nouvelle passerelle piétonne. Le véhicule a percuté un minibus Toyota Hiace, puis un Hyundai stationné sur le bas-côté, avant de se renverser. L’un des occupants du BT-50 est décédé sur le coup, tandis qu’un autre a succombé à ses blessures pendant son évacuation vers l’hôpital d’instruction des armées du PK9.

    Une autre vue du vehicule à l’origine du drame

    Selon l’AGP, le drame aurait fait 5 morts et 8 blessés. Les secours, arrivés rapidement, ont transporté les blessés, dont le conducteur, vers les structures hospitalières les plus proches. La police a procédé aux constatations d’usage, révélant que le véhicule à usage de transport ne serait pas en règle administrativement. De plus, ’excès de vitesse et une probable imprudence du conducteur sont pour l’heure pointés du doigt comme principales causes du drame.

    Fait aggravant, le militaire à la retraite aurait tenté de s’enfuir de l’hôpital peu après son admission. Les forces de l’ordre ont finalement procédé à son arrestation avant de le placer en garde à vue. Il devrait être présenté dans les prochains jours devant le parquet de la République près le tribunal de première instance de Ntoum. Ce nouvel accident ravive les inquiétudes sur la sécurité routière dans la périphérie de la capitale gabonaise, où les comportements dangereux et la vétusté des véhicules sont souvent à l’origine de drames similaires.

    @info241.com
    Moov Africa

    Abonnez-vous aux articles d'Info241 sur Google Actualités

    Commenter l'article