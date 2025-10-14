PK13 : Un retraité à l’origine du violent accident ayant fait 5 morts et plusieurs blessés

Un grave accident de la circulation s’est produit ce lundi 13 octobre au PK13, dans la périphérie de la capitale gabonaise, causant la mort d’au moins deux personnes et faisant plusieurs blessés. Le drame, survenu en fin de matinée aux alentours de 11h, a impliqué un véhicule de marque Mazda BT-50, immatriculé JJ-916-AA, conduit par un militaire à la retraite qui a tenté ensuite de se soustraire à la justice.

Selon l’Union, le pick-up utilisé pour le transport suburbain et transportant une dizaine de passagers, circulait à vive allure dans le sens Bikélé–PK12 lorsqu’il a perdu le contrôle à hauteur de la nouvelle passerelle piétonne. Le véhicule a percuté un minibus Toyota Hiace, puis un Hyundai stationné sur le bas-côté, avant de se renverser. L’un des occupants du BT-50 est décédé sur le coup, tandis qu’un autre a succombé à ses blessures pendant son évacuation vers l’hôpital d’instruction des armées du PK9.

Une autre vue du vehicule à l’origine du drame

Selon l’AGP, le drame aurait fait 5 morts et 8 blessés. Les secours, arrivés rapidement, ont transporté les blessés, dont le conducteur, vers les structures hospitalières les plus proches. La police a procédé aux constatations d’usage, révélant que le véhicule à usage de transport ne serait pas en règle administrativement. De plus, ’excès de vitesse et une probable imprudence du conducteur sont pour l’heure pointés du doigt comme principales causes du drame.

Fait aggravant, le militaire à la retraite aurait tenté de s’enfuir de l’hôpital peu après son admission. Les forces de l’ordre ont finalement procédé à son arrestation avant de le placer en garde à vue. Il devrait être présenté dans les prochains jours devant le parquet de la République près le tribunal de première instance de Ntoum. Ce nouvel accident ravive les inquiétudes sur la sécurité routière dans la périphérie de la capitale gabonaise, où les comportements dangereux et la vétusté des véhicules sont souvent à l’origine de drames similaires.