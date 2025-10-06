France : Sébastien Lecornu démissionne après 27 jours comme Premier ministre

Le Premier ministre français, Sébastien Lecornu, a présenté ce lundi matin à la surprise générale sa démission au président Emmanuel Macron, qui l’a immédiatement acceptée. En poste depuis seulement 27 jours, depuis le 9 septembre, il devient ainsi le chef du gouvernement le plus éphémère de la Ve République, selon un communiqué officiel de l’Élysée.

Le passage de Lecornu à Matignon aura été aussi bref que chaotique. Nommé pour succéder à François Bayrou avec la mission de relancer un exécutif affaibli, l’ancien ministre des Armées n’aura pas résisté aux tensions internes et aux luttes d’influence qui déstabilisent la majorité présidentielle. Les désaccords sur la répartition des portefeuilles et les orientations budgétaires ont rapidement miné son autorité, provoquant une fronde au sein même du camp macroniste.

Cette démission intervient dans un contexte politique explosif, marqué par une succession record de Premiers ministres. En moins d’un an, trois chefs du gouvernement se sont déjà succédé. Emmanuel Macron doit désormais trouver une figure capable de rétablir la cohésion gouvernementale et de redonner une direction claire à un exécutif en quête de stabilité.