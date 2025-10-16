Buscador
Libreville, le
lundi 20 octobre 2025
    Gabon : Le patron du média en ligne GMT rattrapé par un contrat controversé avec la CDC

    Publié le 16 octobre 2025 à 19h47min MàJ : 16 octobre 2025 à 20h19min - Temps de lecture : 5 minutes // Auteur : Dana Bloom
    Société
    Société
    Gabon : Le patron du média en ligne GMT rattrapé par un contrat controversé avec la CDC © 2025 D.R./Info241
    L’interpellation du journaliste Harold Leckat Igassela, directeur de publication du média en ligne Gabon Média Time (GMT), a suscité un vif émoi ce mercredi 15 octobre à Libreville. Arrêté vers 19 heures à sa descente d’avion à l’aéroport international Léon-Mba, alors qu’il revenait d’une formation en France, le journaliste a été immédiatement conduit dans les locaux de la Direction générale des recherches (DGR), où il a passé la nuit en garde à vue.

    Selon plusieurs sources, Harold Leckat était attendu à la DGR pour une audition prévue ce jeudi 16 octobre à 9 heures dans le cadre d’une enquête ouverte sur un contrat liant son entreprise à la Caisse des dépôts et consignations (CDC) sous l’ère Ali Bongo. Cette audition devait avoir lieu d’un commun accord entre la DGR et son avocat, à la suite d’une convocation transmise le 9 octobre. Son arrestation anticipée, jugée « musclée et théâtralisée » par ses proches, interroge sur le choix d’une procédure spectaculaire plutôt que d’une convocation judiciaire classique.

     Un contrat de communication au cœur du dossier

    Au cœur de l’affaire se trouve un contrat de prestations de communication signé le 26 septembre 2020 entre la CDC et la société GMT, pour un montant mensuel de 10,9 millions de FCFA TTC, renouvelé à plusieurs reprises jusqu’en 2023. Ce marché, dont le total cumulé atteint près de 460 millions de FCFA. Les enquêteurs soupçonnent également des prestations fictives ou surfacturées, ainsi que des paiements hors contrat estimés à plus de 41 millions de FCFA, portant le montant global de l’affaire à plus de 500 millions.

    Les locaux de la DGR à Libreville

    Dans un communiqué publié ce jeudi, Gabon Média Time a confirmé l’interpellation de son directeur et dénoncé les conditions de son arrestation. « Cette interpellation est intervenue alors qu’il rentrait d’une formation à Montpellier, dans le cadre du programme “Libreville-Montpellier – Médias & Démocratie”. Une audition était prévue pour le 16 octobre, avec l’accord de la DGR », indique le texte. La direction du média précise avoir transmis tous les justificatifs de voyage et s’interroge sur « l’opportunité d’une arrestation publique, alors que son directeur avait manifesté sa volonté de coopérer ».

     Un média qui dénonce des pressions croissantes

    Le communiqué de GMT déplore également le « mutisme de la DGR » et dénonce « les pressions croissantes et intimidations visant le média depuis plusieurs mois ». Il appelle le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, « garant du respect de la Constitution », à s’assurer que la procédure respecte les droits du journaliste. Le média estime que ces méthodes « ternissent l’image du Gabon à l’international et menacent la liberté de la presse ».

    Si le dossier prend une tournure judiciaire, les faits reprochés à Harold Leckat Igassela ne relèvent pas de ses activités journalistiques, mais d’une potentielle irrégularité dans la gestion de fonds publics. La DGR, pour l’heure, n’a pas communiqué officiellement sur la nature exacte des charges. En attendant, l’arrestation du patron de GMT marque un tournant dans les relations entre l’État et la presse indépendante, dans un contexte où transparence et responsabilité financière deviennent des exigences incontournables.

