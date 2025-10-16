Buscador
Libreville, le
samedi 18 octobre 2025
    Madagascar : Sans surprise, l’UA suspend le pays après la prise du pouvoir par l’armée

    Publié le 16 octobre 2025 à 20h32min MàJ : //
    International
    Madagascar : Sans surprise, l’UA suspend le pays après la prise du pouvoir par l’armée
    Madagascar : Sans surprise, l’UA suspend le pays après la prise du pouvoir par l’armée © 2025 D.R./Info241

    Au lendemain de la prise de pouvoir par des militaires à Antananarivo, l’Union africaine (UA) a sans surprise annoncé la suspension immédiate de Madagascar de toutes ses instances. Dans un communiqué daté du mercredi 15 octobre, le Conseil paix et sécurité (CPS) de l’organisation continentale a exigé un retour rapide à l’ordre constitutionnel et menacé de sanctions les auteurs du putsch.

    L’UA a déclaré « condamner fermement  » la prise de pouvoir des militaires, intervenue après plusieurs semaines de manifestations menées par la Génération Z. Elle a appelé les forces armées à « s’abstenir de toute interférence dans la vie politique » et réaffirmé son attachement à la légalité constitutionnelle. Le CPS demande la formation d’un gouvernement civil de transition et l’organisation rapide d’élections anticipées.

    La crise malgache, née le 25 septembre des protestations de jeunes contre les coupures d’eau et d’électricité, s’est intensifiée avec le ralliement des militaires du CAPSAT. Ces derniers ont annoncé la création d’un directoire militaire après le départ du président Andry Rajoelina, exfiltré du pays. La présidence, restée silencieuse depuis, parle désormais d’une « tentative de coup d’État » et en appelle à la communauté internationale.

