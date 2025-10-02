Buscador
    Éthiopie : Au moins 36 morts et 200 blessés dans l'effondrement d'un échafaudage d'une église

    Publié le 2 octobre 2025 à 08h27min
    International
    Éthiopie : Au moins 36 morts et 200 blessés dans l’effondrement d’un échafaudage d’une église
    Éthiopie : Au moins 36 morts et 200 blessés dans l’effondrement d’un échafaudage d’une église © 2025 D.R./Info241

    Un drame s’est produit ce mardi matin sur le chantier de l’église Arerti Mariam, dans le district de Minjar Shenkora (région de l’Amhara). Un échafaudage en bois, surchargé de fidèles et de travailleurs, s’est brutalement effondré, causant la mort d’au moins 36 personnes sur le coup. Plus de 200 autres ont été blessées, dont plusieurs grièvement.

    Selon le commandant de police du district, l’inspecteur principal Ahmed Gebeyehu, le bilan pourrait s’alourdir en raison de l’état critique de certains blessés. À l’hôpital d’Arerti, plus de 70 victimes sont prises en charge, tandis que six patients, dont les blessures dépassaient les capacités de l’établissement, ont été transférés vers d’autres structures. Le personnel médical, appuyé par la Croix-Rouge, est mobilisé pour faire face à l’afflux massif de blessés.

    Face à l’ampleur de la catastrophe, les autorités régionales ont sollicité un soutien sanitaire supplémentaire. Dans un communiqué, le Service gouvernemental de communication (GCS) a présenté ses condoléances aux familles et rappelé l’importance du respect strict des normes de sécurité sur les chantiers, afin d’éviter que de tels drames ne se reproduisent.

