Libreville, le
mardi 7 octobre 2025
    Législatives 2025 : reprise du scrutin confirmée à Rennes ce samedi 4 octobre

    Publié le 4 octobre 2025 à 08h21min MàJ : //
    International
    Législatives 2025 : reprise du scrutin confirmée à Rennes ce samedi 4 octobre
    Législatives 2025 : reprise du scrutin confirmée à Rennes ce samedi 4 octobre © 2025 D.R./Info241

    Abonnez-vous aux articles d'Info241 sur Google Actualités

    La Commission consulaire électorale de France a confirmé, dans un communiqué transmis ce mercredi 1er octobre à Info241, la reprise du scrutin législatif pour le deuxième siège de la Zone Europe – Amérique – Asie – Océanie. Cette reprise intervient après l’annulation du vote du 27 septembre dernier à Rennes, suite aux irrégularités et dysfonctionnements relevés par l’Autorité de contrôle des élections (ACER).

    Le communiqué officiel

    Selon le communiqué signé par Ben Constant Legnongo, président de la Commission consulaire électorale, le scrutin se tiendra ce samedi 4 octobre 2025, de 7h00 à 18h00, au bureau de vote numéro 2 situé à l’adresse suivante : 7 place des Lices – 35000 Rennes. La mesure concerne l’ensemble de la communauté gabonaise résidant en Bretagne et dans les régions environnantes.

    La Commission précise également que les électeurs dans l’impossibilité de voter en personne pourront établir une procuration auprès de ses services, conformément aux articles 146 à 150 du Code électoral. Cette décision vise à garantir la régularité du processus et à rétablir la confiance dans un scrutin fortement contesté après les ratés du 27 septembre.

    Abonnez-vous aux articles d'Info241 sur Google Actualités

